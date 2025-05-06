У столиці жінка впала з Пішохідного мосту: медикам не вдалося її врятувати

Жінку знайшли на відстані 900 метрів нижче за течією від Пішохідного мосту і за 50 метрів від берега

У Києві жінка впала з Пішохідного мосту в Дніпро. Її витягли з річки, але реанімувати не змогли. Як передає «Главком», про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Києві.

Звістку про падіння жінки в річку рятувальники отримали сьогодні, о 12:25. Для її пошуків відправили водолазів-рятувальників на човні.

фото: ДСНС

Її знайшли на відстані 900 метрів нижче за течією від Пішохідного мосту і за 50 метрів від берега. Коли її дістали з води, їй намагалися провести серцево-легеневу реанімацію, але вона не вдалася. Жінка померла.

Тіло загиблої передали правоохоронцям для встановлення обставин події.

Нагадаємо, у Херсоні дворічний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху. Про це інформує«Главком» з посиланням на поліцію області.

Зазначається, що коли приїхали поліцейські, то на них вже чекала «швидка допомога», однак дитини на місці падіння не було. Виявилося, що матір спустилася з квартири, забрала свого сина з численними травмами додому та зачинилася зсередини. За деякий час жінка впустила до квартири медичних працівників. Хлопчик лежав на ліжку весь у крові з великою гематомою на голові та постійно плакав. Медики доправили його до реанімаційного відділення.

Раніше повідомлялося, що у Львові підлітки випали з балконабагатоповерхівки.