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Солістка «Лісапетного батальйону» назвала причину смерті 36-річного сина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Наталія Фаліон розповіла про смерть сина
фото: скриншот з відео

Наталія Фаліон про смерть сина: Заснув і не прокинувся

Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон розповіла, що її син Віктор помер уві сні. Про це співачка зауважила в інтерв'ю Аліні Доротюк, інформує «Главком».

Артистка згадала трагічну подію, що трапилася у 2018 році. Наталія Фаліон розповіла, що її син за життя був активним і не підозрював про серйозні проблеми із серцем. Про це стало відомо випадково, коли він звернувся до лікарів через пухлину, яка виникла внаслідок хронічного гаймориту та зловживанням медикаментами.

«Це страшенна трагедія. Помирає син. Він мав хворе серце. Хоча нічого не було відомо про це. Але у нього була криве перенісся й треба було зробити операцію. Був хронічний гайморит і він капав носа, а це були роки. І почалася пухлина, звернувся до лікаря, який сказав негайно звернутися до кардіолога. У понеділок має йти до кардіолога, а в суботу помирає. Заснув і не прокинувся – уві сні зупинилося серце. 36 років. Веселий, енергійний і розумний. Несподіваний удар», – розповіла Фаліон.

Зауважимо, що син співачки Віктор Фаліон був одним із засновників гурту. Помер він у жовтні 2018 року.

Раніше солістка українського гурту «Лісапетний батальйон», 63-річна Наталія Фаліон заявила, що восени 2021 року поховала свого коханого, з яким познайомилася кілька років тому. «Ми захворіли на коронавірус. Я вижила, а Сергій помер від коронавірусу 30 вересня. Тож не все так просто. Я тримаюся. Люблю себе за те, що вмію триматися», – розповіла артистка.

Зокрема, солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон, якій нині 66 років, нещодавно вирішила спробувати ін’єкції краси: вколола ботокс. Однак досвід виявився не зовсім вдалим.

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Теги: співачка сім'я смерть

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