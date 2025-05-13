Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Право на евтаназію: парламент Франції розглядає скандальний законопроєкт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Право на евтаназію: парламент Франції розглядає скандальний законопроєкт
Право на евтаназію розглядають у парламенті Франції
фото із відкритих джерел

Право на добровільну евтаназію зможуть мати лише ті тяжкохворі, які здатні «явно та усвідомлено» висловити своє бажання

Французькі законодавці знову відкрили дискусію про право на добровільний відхід від життя шляхом асистованого суїциду, яке протягом останніх років широко обговорюється в країні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Депутати розпочали розгляд двох законопроєктів, спрямованих на розширення паліативної допомоги та легалізацію асистованого суїциду для людей віком від 18 років з невиліковними смертельними захворюваннями.

Якщо законопроєкти ухвалять, то пацієнти матимуть доступ до ін'єкції летальної дії, яку зможуть запровадити самі або за сприяння лікаря.

Запропонований законопроєкт, який дозволяє застосування таких препаратів за дотримання суворих умов, викликав запеклі дебати представників різних політичних сил.

Політичні розбіжності

Законопроєкт, підтримуваний прихильниками президента Франції Макрона та більшістю лівих, стикається із сильною протидією з боку опозиції в особі консерваторів та ультраправих. Вони наполягають: ресурси, передбачені для реалізації програм евтаназії, краще направити на поліпшення якості паліативної допомоги.

Депутат від центристів Олів'є Фалорні яро відстоює право на смерть своїх співгромадян. «Немає нічого прекраснішого за життя. Але іноді є щось гірше за смерть – коли життя перетворюється на нескінченну агонію», – заявив він, виступаючи в парламенті.

Філіп Ювін, депутат-консерватор та лікар-анестезіолог, вважає, що така практика криє в собі безліч небезпек. «Жодна країна не заходила так далеко – і за масштабами, і за оперативністю, і за слабкістю контролю, і за тим тиском, який це вплине на найуразливіших. Доглядаючи хворих людей потрібен час, щоб подбати про них, полегшити їхній стан і підтримати», – сказав депутат.

Криза паліативної медицини

Поки в Національних зборах точилися гострі дебати, в районі, де розташована будівля парламенту, протестували сотні людей. Одягнені в сині накидки для пацієнтів, вони розташувалися рядами на землі, щоб зобразити «лікарню просто неба». Акцію організувала місцева асоціація Alliance Vita, яка виступає «за збереження життів». Демонстранти вимагали відмовитися від законопроєкту про легалізацію евтаназії, натомість збільшивши фінансування паліативної медицини.

За оцінками Рахункової палати Франції, майже половина тих, хто міг би скористатися паліативною допомогою, її не отримує. Це приблизно 180 тис. пацієнтів на рік.

Багато противників законопроєкту стверджують, що відсутність належної паліативної допомоги є першопричиною страждань багатьох пацієнтів та їхнього бажання піти з життя.

Голосування щодо двох законопроєктів призначено на 27 травня. Як виняток політичні партії вирішили не визначати загальну позицію з цього питання, вважаючи його занадто особистим і делікатним. Це означає, що члени парламенту прийматимуть рішення, керуючись власними переконаннями.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт помер від евтаназії разом зі своєю дружиною Євгенією. Їм обом було по 93 роки. 

Шляхом евтаназії помер засновник піратської онлайн-бібліотеки Flibusta, відомий під псевдонімом Stiver. 

Читайте також:

Теги: Франція лікар самогубство парламент евтаназія законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідія Оскірко: «Онкохворим потрібна підтримка, а не жалість»
«Рак мені більше дав, ніж забрав». Історія дівчини, яка здолала хворобу і написала про це книгу
4 травня, 11:00
«За» проголосував 321 парламентар
Рада спростила механізм списання військового майна: деталі
15 квiтня, 14:38
Лікарі Піднебесної вигадали новий метод лікування алкоголізму, який вимагає мінімум зусиль як від пацієнта, так і від фахівців
Мешканці Китаю використовують «чіп тверезості»: як він працює
25 квiтня, 20:17
AASM є комплектом модернізації для вже існуючих вільнопадаючих некерованих авіабомб
Франція перевиконала план з виробництва бомб, які постачає Україні
5 травня, 19:18
Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишньої народної обраниці
Колишня нардепка піде під суд за «інвалідний бізнес» на шахтарях
28 квiтня, 12:27
Законопроєкт оприлюднили на сайті парламенту під номером №0309.
Кабмін зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США
2 травня, 00:34
Канада, Франція та Німеччина активно пропонує переїзд для американських учених
Різні країни світу переманюють американських вчених – Bloomberg
28 квiтня, 13:52
«Братцы, с Днем победы». Безугла готує звернення до СБУ через привітання Бужанського
«Братцы, с Днем победы». Безугла готує звернення до СБУ через привітання Бужанського
9 травня, 14:59
Caesar – французька 155-мм самохідна артилерійська установка
Франція обслуговуватиме передані Україні Caesar за рахунок заморожених активів РФ
10 травня, 10:34

Соціум

Право на евтаназію: парламент Франції розглядає скандальний законопроєкт
Право на евтаназію: парламент Франції розглядає скандальний законопроєкт
Турецькі авіакомпанії почнуть штрафувати пасажирів, які порушують одне правило у літаку
Турецькі авіакомпанії почнуть штрафувати пасажирів, які порушують одне правило у літаку
«Кіберхрестоносці Ватикану»: Святий Престол захищають від кібератак
«Кіберхрестоносці Ватикану»: Святий Престол захищають від кібератак
Британія змінює правила для мігрантів: що варто врахувати українцям
Британія змінює правила для мігрантів: що варто врахувати українцям
Радники Байдена думали про крісло колісне для нього у разі переобрання – Axios
Радники Байдена думали про крісло колісне для нього у разі переобрання – Axios
Жерара Депардьє визнано винним у сексуальному насильстві
Жерара Депардьє визнано винним у сексуальному насильстві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
123K
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
61K
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі
47K
Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації
36K
Глава МЗС Італії назвав людину, від якої залежить завершення війни

Новини

Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Сьогодні, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua