Право на евтаназію: парламент Франції розглядає скандальний законопроєкт

Право на добровільну евтаназію зможуть мати лише ті тяжкохворі, які здатні «явно та усвідомлено» висловити своє бажання

Французькі законодавці знову відкрили дискусію про право на добровільний відхід від життя шляхом асистованого суїциду, яке протягом останніх років широко обговорюється в країні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Депутати розпочали розгляд двох законопроєктів, спрямованих на розширення паліативної допомоги та легалізацію асистованого суїциду для людей віком від 18 років з невиліковними смертельними захворюваннями.

Якщо законопроєкти ухвалять, то пацієнти матимуть доступ до ін'єкції летальної дії, яку зможуть запровадити самі або за сприяння лікаря.

Запропонований законопроєкт, який дозволяє застосування таких препаратів за дотримання суворих умов, викликав запеклі дебати представників різних політичних сил.

Політичні розбіжності

Законопроєкт, підтримуваний прихильниками президента Франції Макрона та більшістю лівих, стикається із сильною протидією з боку опозиції в особі консерваторів та ультраправих. Вони наполягають: ресурси, передбачені для реалізації програм евтаназії, краще направити на поліпшення якості паліативної допомоги.

Депутат від центристів Олів'є Фалорні яро відстоює право на смерть своїх співгромадян. «Немає нічого прекраснішого за життя. Але іноді є щось гірше за смерть – коли життя перетворюється на нескінченну агонію», – заявив він, виступаючи в парламенті.

Філіп Ювін, депутат-консерватор та лікар-анестезіолог, вважає, що така практика криє в собі безліч небезпек. «Жодна країна не заходила так далеко – і за масштабами, і за оперативністю, і за слабкістю контролю, і за тим тиском, який це вплине на найуразливіших. Доглядаючи хворих людей потрібен час, щоб подбати про них, полегшити їхній стан і підтримати», – сказав депутат.

Криза паліативної медицини

Поки в Національних зборах точилися гострі дебати, в районі, де розташована будівля парламенту, протестували сотні людей. Одягнені в сині накидки для пацієнтів, вони розташувалися рядами на землі, щоб зобразити «лікарню просто неба». Акцію організувала місцева асоціація Alliance Vita, яка виступає «за збереження життів». Демонстранти вимагали відмовитися від законопроєкту про легалізацію евтаназії, натомість збільшивши фінансування паліативної медицини.

За оцінками Рахункової палати Франції, майже половина тих, хто міг би скористатися паліативною допомогою, її не отримує. Це приблизно 180 тис. пацієнтів на рік.

Багато противників законопроєкту стверджують, що відсутність належної паліативної допомоги є першопричиною страждань багатьох пацієнтів та їхнього бажання піти з життя.

Голосування щодо двох законопроєктів призначено на 27 травня. Як виняток політичні партії вирішили не визначати загальну позицію з цього питання, вважаючи його занадто особистим і делікатним. Це означає, що члени парламенту прийматимуть рішення, керуючись власними переконаннями.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт помер від евтаназії разом зі своєю дружиною Євгенією. Їм обом було по 93 роки.

Шляхом евтаназії помер засновник піратської онлайн-бібліотеки Flibusta, відомий під псевдонімом Stiver.