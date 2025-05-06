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На Обухівщині велосипедист загинув після зіткнення із припаркованою вантажівкою

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Обухівщині велосипедист загинув після зіткнення із припаркованою вантажівкою
40-річний велосипедист, рухаючись по трасі, не впорався з керуванням
фото: Національна поліція України/Facebook

Кермувальник двоколісного транспортного засобу загинув на місці події від отриманих травм

На автодорозі Київ–Знамʼянка поблизу села Нові Безрадичі Обухівського району Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, аварія трапилася 5 травня близько 12:46. 40-річний велосипедист, рухаючись по трасі, не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажним автомобілем, який був припаркований на узбіччі через технічну несправність.

Унаслідок зіткнення кермувальник двоколісного транспортного засобу загинув на місці події від отриманих травм.

Наразі слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (стаття 291 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної події.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня у Києві автомобіль збив на смерть людину. Зазначається, що аварія сталась у Шевченківському районі міста. На вулиці Іллєнка в Києві автомобіль смертельно наїхав на чоловіка. Водій намагався втекти з місця ДТП, але його затримали правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у столиці на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок чого загинула людина. Зазначається, що людина перебігала дорогу за кілька метрів від підземного переходу і її збила на смерть машина.

Теги: смерть Київщина аварія поліція велосипедист

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