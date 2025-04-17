У Хмельницькому в академії прикордонної служби знайдено тіло курсанта

Нині обставини події з’ясовуються, триває слідство

У Хмельницькому знайдено тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Він навчався на першому курсі Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Про це hromadske зауважили в пресслужбі ДПСУ, інформує «Главком».

Курсант перебував у добовому наряді. Його тіло знайшли приблизно о 10:00 17 квітня. На місце відразу викликали «швидку» та правоохоронців.

Нині обставини події з’ясовуються, триває слідство, а також внутрішнє розслідування.

Зазначається, що військовослужбовця два роки тому призвали на контрактну службу, а торік він вступив до навчального закладу ДПСУ. «Характеризувався позитивно, навчався добре, мав товариський характер», – зазначили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, що на околиці Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів, 16 квітня виявили тіло 19-річного місцевого з ножовими пораненнями. Правоохоронці встановили неповнолітніх, причетних до вбивства.