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У Хмельницькому в академії прикордонної служби знайдено тіло курсанта

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Хмельницькому в академії прикордонної служби знайдено тіло курсанта
Тіло курсанта знайшли приблизно о 10:00 17 квітня
фото: Wikimedia Commons

Нині обставини події з’ясовуються, триває слідство

У Хмельницькому знайдено тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Він навчався на першому курсі Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Про це hromadske зауважили в пресслужбі ДПСУ, інформує «Главком».

Курсант перебував у добовому наряді. Його тіло знайшли приблизно о 10:00 17 квітня. На місце відразу викликали «швидку» та правоохоронців.

Нині обставини події з’ясовуються, триває слідство, а також внутрішнє розслідування. 

Зазначається, що військовослужбовця два роки тому призвали на контрактну службу, а торік він вступив до навчального закладу ДПСУ. «Характеризувався позитивно, навчався добре, мав товариський характер», – зазначили в Держприкордонслужбі. 

Нагадаємо, що на околиці Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів, 16 квітня виявили тіло 19-річного місцевого з ножовими пораненнями. Правоохоронці встановили неповнолітніх, причетних до вбивства.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба Хмельницький курсант

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