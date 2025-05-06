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РФ вдарила по Одещині безпілотниками: є жертва

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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РФ вдарила по Одещині безпілотниками: є жертва
На Одещині через удари БпЛА розгорілися пожежі
фото з відкритих джерел

На Одещині пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури

У ніч на 6 травня окупанти атакували Одещину безпілотниками. Внаслідок ударів БпЛА є загиблий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За інформаціє Кіпера, через російський удар по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують рятувальники.

В одному з будинків було знайдено тіло загиблої людини. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється.

Раніше ми писали, що у понеділок, 5 травня, Росія в черговий раз запустила на Одесу безпілотники. За інформацією Труханова, у місті пролунав не один вибух. Особливо небезпечно було у Київському, Пересипському районі, у центрі, також мер писав про Фонтан та Аркадію.

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влучив у багатоповерховий будинок. Кадри руйнувань публікують місцеві пабліки, передає «Главком».

Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер зазначив, що у місті є багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема, житлових будинків. У деяких місцях спалахнули пожежі. Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

До слова, увечері 29 квітня російські війська обстріляли Дніпро. Місто перебувало під атакою ударних дронів. 

Ворог здійснив масовану атаку дронами. Відомо про щонайменше пʼять понівечених приватних будинків. 

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу було травмовано одну людину. Також відомо, що російська атака забрала життя однієї людини.

Теги: вибух Одещина смерть

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