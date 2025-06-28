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Солдат тричі самовільно залишав частину: що вирішив суд

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Солдат тричі самовільно залишав частину: що вирішив суд
Суд виніс вирок солдату, який тричі йшов у СЗЧ
фото з відкритих джерел

Вирок поки що може бути оскаржений в апеляційному суді

На Львівщині Яворівський районний суд засудив військового до п'яти років позбавлення волі за те, що він три рази самовільно залишав свою військову частину. Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень, передає «Главком».

Яворівський районний суд виніс вирок солдату з Волинської області. Суд визнав його винним у скоєнні трьох епізодів самовільного залишення військової частини.

Хоча після першого випадку чоловікові дали шанс виправитись і звільнили від кримінальної відповідальності, він знову порушив дисципліну. Згідно з матеріалами справи, уродженця Волинської області, було визнано винним у порушенні військової дисципліни.

Суд визнав його винним, і вирок поки що може бути оскаржений в апеляційному суді.

Нагадаємо, на Сумщині суд покарав військового, який самовільно залишив частину і заявив, що не планує повертатися на військову службу. 

Зазначається, що військовослужбовець був призначений на посаду навідника 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти 10 січня 2025 року.

Він брав участь в операціях УВ «Курськ». Вже 26 січня цього року солдат втік з місця тимчасової дислокації та повернувся до міста Конотоп, де він проживав до 1 лютого 2025 року.

Після того, як його затримали, військовослужбовцю запропонували добровільно повернутись на службу, але той відмовився, не пояснивши причин, та написав рапорт.

У судовому засіданні обвинувачений свою винуватість визнав повністю, але покази давати відмовився. Його звинуватили в дезертирстві.

До слова, Київський районний суд Одеси ухвалив закрити кримінальне провадження щодо військовослужбовця, якого підозрювали в самовільному залишенні частини. 

Навідник однієї з бригад ЗСУ самовільно залишив частину, і причини спочатку були невідомі. Пізніше він пояснив, що змушений був поїхати через особисті проблеми. Як тільки розв’язав їх, відразу повідомив командирів, що хоче повернутися до служби.

Коли справу розглядали в Київському районному суді Одеси, солдат попросив суд розглянути її без нього. Прокурор підтримав цю позицію і запропонував звільнити військового від покарання.

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Теги: вирок суд військові

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