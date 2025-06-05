Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Солдат самовільно покинув службу і категорично відмовився повертатись. Що вирішив суд?

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Солдат самовільно покинув службу і категорично відмовився повертатись. Що вирішив суд?
У судовому засіданні обвинувачений свою винуватість визнав повністю, але покази давати відмовився
фото з відкритих джерел

Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років

На Сумщині суд покарав військового, який самовільно залишив частину і заявив, що не планує повертатися на військову службу. Його звинуватили в дезертирстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Зазначається, що військовослужбовець був призначений на посаду навідника 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти 10 січня 2025 року.

Він брав участь в операціях УВ «Курськ». Вже 26 січня цього року солдат втік з місця тимчасової дислокації та повернувся до міста Конотоп, де він проживав до 1 лютого 2025 року.

Після того, як його затримали, військовослужбовцю запропонували добровільно повернутись на службу, але той відмовився, не пояснивши причин, та написав рапорт.

«Таким чином, упродовж часу від 12:00 26.01.2025 до 13:00 1.02.2025 підсудний обов’язки військової служби не виконував, а займався власними справами, перебуваючи переважну більшість часу за місцем свого проживання в м. Конотоп», – йдеться у матеріалах справи.

У судовому засіданні обвинувачений свою винуватість визнав повністю, але покази давати відмовився. Його звинуватили в дезертирстві.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України, і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років.

Нагадаємо, Київський районний суд Одеси ухвалив закрити кримінальне провадження щодо військовослужбовця, якого підозрювали в самовільному залишенні частини. 

Навідник однієї з бригад ЗСУ самовільно залишив частину, і причини спочатку були невідомі. Пізніше він пояснив, що змушений був поїхати через особисті проблеми. Як тільки розв’язав їх, відразу повідомив командирів, що хоче повернутися до служби.

Коли справу розглядали в Київському районному суді Одеси, солдат попросив суд розглянути її без нього. Прокурор підтримав цю позицію і запропонував звільнити військового від покарання.

Читайте також:

Теги: суд військові солдат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад рік триває битва за Часів Яр. Біля року триває битва за Торецьк
Путін хоче захопити Херсон і Запоріжжя. Які шанси, що Україна відіб'є новий наступ Росії?
26 травня, 15:00
Клопотання про арешт вилученого телефону надійшло до суду від Офісу Генерального прокурора 29 березня
Телефон дочки скандального судді Вовка став доказом у справі Дубінського
15 травня, 20:30
Засновник Третьої штурмової, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький
Третя штурмова переважає росіян у піхоті, управлінні і технологіях – Білецький
14 травня, 15:14
Танцор на французькому телебаченні наголосив, що з росіянами треба говорити тільки мовою сили
Український солдат випросив зброю у президента Макрона
18 травня, 20:07
Законопроєкт був поданий 19 травня та переданий на розгляд
Зеленський подав законопроєкт про створення двох нових судів замість ліквідованого ОАСК
20 травня, 09:02
Суд скасував вирок екснардепу Онищенку у «газовій справі» – Transparency International
Суд скасував вирок екснардепу Онищенку у «газовій справі» – Transparency International
20 травня, 19:45
Парафія наголошує, що буде відстоювати своє право на передачу костелу у постійне користування і виконання відповідного рішення суду першої інстанції
Скандал навколо костелу св. Миколая: Мінкульт оскаржує передачу храму парафії
27 травня, 11:18
Артилерійська установка 2С19 «Мста-С»
На Запорізькому напрямку Сили оборони нищать росіян трофейною зброєю
1 червня, 13:09
РФ готова обміняти 500 військових, втім наразі Україна не отримала списки, – Зеленський
Зеленський повідомив, коли відбудеться обмін військовополоненими
Вчора, 15:58

Суспільство

Що буде з обмежено придатними, які не пройшли ВЛК до 5 червня: роз’яснення Міноборони
Що буде з обмежено придатними, які не пройшли ВЛК до 5 червня: роз’яснення Міноборони
Солдат самовільно покинув службу і категорично відмовився повертатись. Що вирішив суд?
Солдат самовільно покинув службу і категорично відмовився повертатись. Що вирішив суд?
5 червня – дедлайн ВЛК: що думають у Раді про можливе продовження
5 червня – дедлайн ВЛК: що думають у Раді про можливе продовження
Масована атака дронів. На окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини зникло світло
Масована атака дронів. На окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини зникло світло
5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Уряд ухвалив концепцію програми для вивчення англійської в Україні до 2030 року
Уряд ухвалив концепцію програми для вивчення англійської в Україні до 2030 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 червня: ситуація на фронті
102K
Поляки різко змінили ставлення до українців: опитування
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 червня 2025
18K
Зеленський підписав закон про зарплати чиновників: перелік змін
18K
Посол США при НАТО пояснив, чому надання Україні нового озброєння «під питанням»
16K
Підмочені кадри Верховної Ради. Хто з зашкварених депутатів досі обіймає важливі посади

Новини

Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Сьогодні, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
Вчора, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua