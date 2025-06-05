Солдат самовільно покинув службу і категорично відмовився повертатись. Що вирішив суд?

У судовому засіданні обвинувачений свою винуватість визнав повністю, але покази давати відмовився

Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років

На Сумщині суд покарав військового, який самовільно залишив частину і заявив, що не планує повертатися на військову службу. Його звинуватили в дезертирстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Зазначається, що військовослужбовець був призначений на посаду навідника 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти 10 січня 2025 року.

Він брав участь в операціях УВ «Курськ». Вже 26 січня цього року солдат втік з місця тимчасової дислокації та повернувся до міста Конотоп, де він проживав до 1 лютого 2025 року.

Після того, як його затримали, військовослужбовцю запропонували добровільно повернутись на службу, але той відмовився, не пояснивши причин, та написав рапорт.

«Таким чином, упродовж часу від 12:00 26.01.2025 до 13:00 1.02.2025 підсудний обов’язки військової служби не виконував, а займався власними справами, перебуваючи переважну більшість часу за місцем свого проживання в м. Конотоп», – йдеться у матеріалах справи.

У судовому засіданні обвинувачений свою винуватість визнав повністю, але покази давати відмовився. Його звинуватили в дезертирстві.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України, і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років.

Нагадаємо, Київський районний суд Одеси ухвалив закрити кримінальне провадження щодо військовослужбовця, якого підозрювали в самовільному залишенні частини.

Навідник однієї з бригад ЗСУ самовільно залишив частину, і причини спочатку були невідомі. Пізніше він пояснив, що змушений був поїхати через особисті проблеми. Як тільки розв’язав їх, відразу повідомив командирів, що хоче повернутися до служби.

Коли справу розглядали в Київському районному суді Одеси, солдат попросив суд розглянути її без нього. Прокурор підтримав цю позицію і запропонував звільнити військового від покарання.