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Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ
Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев
фото з відкритих джерел

Наразі відомо про трьох загиблих та 14 поранених військових

Удар по тимчасовому навчально-тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ був завданий, ймовірно, ракетою Іскандер-М. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

«За попередньою інформацією, був удар ракетою Іскандер-М. Це тимчасовий навчально-тренувальний полігон, він не постійним, на ньому люди не перебувають постійно, не живуть на ньому», – пояснив Саранцев.

Він розповів, що такий полігон військові використовують для виконання певних навчальних завдань.

Саранцев також уточнив, що майже весь особовий склад перебував в укриттях вже за кілька хвилин до удару.

«Разом із тим, на жаль, були деякі військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки і більшість з них якраз виявилися постраждалими», – пояснив він.

За уточненою інформацією Сухопутних військ ЗС України станом на 19:27 відомо про трьох загиблих та 14 поранених.

Як відомо, російські війська 22 червня завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ під час занять.

Раніше ми писали, що командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Таке рішення він прийняв після трагедії на 239-му полігоні, де загинули військовослужбовці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Михайла Драпатого.

У своїй заяві Михайло Драпатий наголосив, що його відставка є усвідомленим кроком і продиктована «особистим відчуттям відповідальності за трагедію», внаслідок якої загинули українські воїни.

«Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність», – зазначив Драпатий.

Він підкреслив, що попри важливість поведінки бійців, головна відповідальність завжди лежить на командуванні, яке визначає правила, ухвалює рішення та відповідає за наслідки.

Нагадаємо, Нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадій Касай раніше повідомляв про проведення засідання Оборонного комітету Верховної Ради України  за участі міністра оборони України Рустема Умєрова. Під час цього засідання депутати мали заслухати питання щодо причин трагедії на полігоні Новомосковський у Дніпропетровській області, а також заслухати почути самого Командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.

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Теги: ЗСУ військові правила ракетна атака

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