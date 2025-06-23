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Сполучені Штати використали відволікаючий маневр для удару по Ірану – NYT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Сполучені Штати використали відволікаючий маневр для удару по Ірану – NYT
США долучилися до військової операції Ізраїлю, вдаривши по Ірану
фото: New York Times

Щоб створити плутанину при плануванні атаки, військові чиновники США вирішили відправити дві групи бомбардувальників B-2

США застосували спеціальну тактику для удару по Ірану. Вашингтон відправив групу бомбардувальників із включеними радіолокаційними відповідачами в протилежному від Близького Сходу напрямку, тоді як група літаків з вимкненими транспондерами, що перевозила протибункерні бомби, летіла до Ірану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету New York Times.

Видання пише, що стратегічні бомбардувальники B-2 є єдиними військовими літаками, які здатні нести протибункерні бомби GBU-57 і не бути виявленими іранськими радарами. «Щоб створити плутанину при плануванні атаки, військові чиновники вирішили відправити дві групи бомбардувальників B-2 із (штату – «Главком») Міссурі приблизно в однаковий час. Одна група мала летіти на захід, у бік (острова – «Главком») Гуам із включеними транспондерами, щоб можна було відстежити їх за допомогою комерційних супутників», – йдеться у публікації.

Як стверджують журналісти, інша група бомбардувальників, яка налічує сім одиниць, летіла на схід у бік Ірану, повністю завантажена бомбами та з відключеними транспондерами, щоб не бути поміченою. При цьому New York Times зазначає, що такий крок міг створити у багатьох спостерігачів, а також, імовірно, Ірану, хибне уявлення про час і напрямок планованої Вашингтоном атаки.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану.

Після ударів США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану деякі офіційні особи висловили сумніви щодо того, чи здатна одна бомбардувальна операція повністю зупинити іранську ядерну програму. Аналітики розвідки наразі продовжують оцінювати, наскільки ефективно атаки завадили Тегерану створити ядерну зброю, якби він ухвалив таке рішення.

До слова, президент США Дональд Трамп не виключає можливості зміни влади в Ірані. Раніше «Главком» повідомляв, що Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом».

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Теги: США Іран Дональд Трамп військові президент

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