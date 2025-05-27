Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Солдата звільнили від покарання за СЗЧ. Що стало вирішальним у суді?

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Солдата звільнили від покарання за СЗЧ. Що стало вирішальним у суді?
фото з відкритих джерел

Солдат, чия розглядалась справа, щиро розкаявся і повідомив, що добровільно повертається до служби

Київський районний суд Одеси ухвалив закрити кримінальне провадження щодо військовослужбовця, якого підозрювали в самовільному залишенні частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Навідник однієї з бригад ЗСУ самовільно залишив частину, і причини спочатку були невідомі. Пізніше він пояснив, що змушений був поїхати через особисті проблеми. Як тільки розв’язав їх, відразу повідомив командирів, що хоче повернутися до служби.

Коли справу розглядали в Київському районному суді Одеси, солдат попросив суд розглянути її без нього. Прокурор підтримав цю позицію і запропонував звільнити військового від покарання.

Прокурор наполягав на застосуванні ч. 5 ст. 401 КК України, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за окремі військові злочини, якщо солдат щиро розкаявся і має намір поновитися на службі.

Солдат, чия розглядалась справа, щиро розкаявся і повідомив, що добровільно повертається до служби. 

Київський райсуд Одеси ухвалив закрити провадження за ч. 5 ст. 401 КК України.

«Суд підкреслив, що в умовах війни ключовою є боєздатність армії, а готовність військовослужбовця повернутися до строю відповідає інтересам держави», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт, який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ. 

За це проголосували 282 депутати. Тепер крайній строк добровільного повернення військових із СЗЧ – це 30 серпня 2025 року.

Як повідомлялося, переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини військовослужбовцями відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Водночас найменше випадків СЗЧ фіксують у бойових підрозділах.

Також Державне бюро розслідувань пояснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року на службу після самовільного залишення військової частини повернулися майже 21,1 тис. бійців. 

Згідно з даними правоохоронців, з листопада 2024 року найбільше військовослужбовців повернулися до Збройних сил України, а також до Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Читайте також:

Теги: військові солдат звільнення суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо Захід почне «атакувати» Росію, то лідер КНДР накаже своїй армії допомогти росіянам відбивати напад
Кім Чен Ин пригрозив Заходу війною у разі агресії в бік Росії
10 травня, 16:51
Поки неможливо спрогнозувати, чи продовжить російська армія активний наступ на Новопавлівському напрямку після 9 травня
Російська армія – за три кілометри від Дніпропетровщини: ЗСУ розповіли про ситуацію
10 травня, 17:09
Одній із категорій військовозобов’язаних залишилось 20 днів для проходження ВЛК
Одній із категорій військовозобов’язаних залишилось 20 днів для проходження ВЛК
17 травня, 16:55
Відсутність обручки помітила дружина загиблого вже після поховального обряду, після чого звернулася до правоохоронців
Працівник моргу вкрав обручку з руки загиблого воїна: яке рішення ухвалив суд
19 травня, 19:49
Хто наводив ракети на КБ «Луч»? Суд поставив крапку у конфлікті генерала Кривоноса і Держаудитслужби
Хто наводив ракети на КБ «Луч»? Суд поставив крапку у конфлікті генерала Кривоноса і Держаудитслужби
21 травня, 16:06
Таку Ето припустився помилки і втратив свою посаду
Міністр сільського господарства Японії пішов у відставку на тлі скандалу із рисом
21 травня, 16:21
Нікушор Дан не хоче відправляти військових до України
Відправка військових до України: позиція нового президента Румунії
21 травня, 13:10
Судді відхилили клопотання про анулювання виборів. Рішення остаточне, його передадуть Центральному виборчому бюро
Суд відмовився анулювати результати виборів у Румунії на вимогу праворадикала Сіміона
22 травня, 12:20
Із окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше
У результаті обміну полоненими додому повернулися 27 захисників Маріуполя
24 травня, 15:47

Суспільство

Солдата звільнили від покарання за СЗЧ. Що стало вирішальним у суді?
Солдата звільнили від покарання за СЗЧ. Що стало вирішальним у суді?
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
Наступ РФ на Сумщину: очільник ОВА повідомив, які села захоплені
Наступ РФ на Сумщину: очільник ОВА повідомив, які села захоплені
У Сумах прогриміли вибухи
У Сумах прогриміли вибухи
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 травня: ситуація на фронті
153K
Координаційний штаб пояснив, чому з полону повернувся військовий, який зрадив Україну
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 травня 2025
69K
Кремль має дві цілі. Аналітики ISW пояснили, чому РФ посилила удари по Україні
25K
Стало відомо, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО
21K
Утік від тюрми до ЗСУ. Обвинувачений у держзраді кримський екссуддя демобілізувався

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua