Солдата звільнили від покарання за СЗЧ. Що стало вирішальним у суді?

Солдат, чия розглядалась справа, щиро розкаявся і повідомив, що добровільно повертається до служби

Київський районний суд Одеси ухвалив закрити кримінальне провадження щодо військовослужбовця, якого підозрювали в самовільному залишенні частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Навідник однієї з бригад ЗСУ самовільно залишив частину, і причини спочатку були невідомі. Пізніше він пояснив, що змушений був поїхати через особисті проблеми. Як тільки розв’язав їх, відразу повідомив командирів, що хоче повернутися до служби.

Коли справу розглядали в Київському районному суді Одеси, солдат попросив суд розглянути її без нього. Прокурор підтримав цю позицію і запропонував звільнити військового від покарання.

Прокурор наполягав на застосуванні ч. 5 ст. 401 КК України, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за окремі військові злочини, якщо солдат щиро розкаявся і має намір поновитися на службі.

Солдат, чия розглядалась справа, щиро розкаявся і повідомив, що добровільно повертається до служби.

Київський райсуд Одеси ухвалив закрити провадження за ч. 5 ст. 401 КК України.

«Суд підкреслив, що в умовах війни ключовою є боєздатність армії, а готовність військовослужбовця повернутися до строю відповідає інтересам держави», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт, який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ.

За це проголосували 282 депутати. Тепер крайній строк добровільного повернення військових із СЗЧ – це 30 серпня 2025 року.

Як повідомлялося, переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини військовослужбовцями відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Водночас найменше випадків СЗЧ фіксують у бойових підрозділах.

Також Державне бюро розслідувань пояснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року на службу після самовільного залишення військової частини повернулися майже 21,1 тис. бійців.

Згідно з даними правоохоронців, з листопада 2024 року найбільше військовослужбовців повернулися до Збройних сил України, а також до Національної гвардії та Державної прикордонної служби.