Спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством
Знайдена під час обшуку будинку спільника зброя направлена на експертизу
Житель Харкова, якого затримали за звинуваченням у співучасті в організації теракту в Луцьку, погодився співпрацювати зі слідством.
Про це повідомив пресцентр Нацполіції Харківської області.
«Нині чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та співпрацює зі слідством. Відпрацьовуються всі версії кримінального злочину», – йдеться у повідомленні.
Відзначається, що знайдена під час обшуку будинку спільника зброя направлена на експертизу.
Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання в Харкові спільника Кривоша.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.
Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції. Також оприлюднено перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку.
Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.
Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.
Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.
У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.