Спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством



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Харків'янин чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України Фото: Нацполіція

Знайдена під час обшуку будинку спільника зброя направлена на експертизу

Житель Харкова, якого затримали за звинуваченням у співучасті в організації теракту в Луцьку, погодився співпрацювати зі слідством.

Про це повідомив пресцентр Нацполіції Харківської області.

«Нині чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та співпрацює зі слідством. Відпрацьовуються всі версії кримінального злочину», – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що знайдена під час обшуку будинку спільника зброя направлена на експертизу.

Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання в Харкові спільника Кривоша.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції. Також оприлюднено перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку.

Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.