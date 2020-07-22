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    Кримінал

    Спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством

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    Харків'янин&nbsp;чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України - Спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством
    Харків'янин чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України
    Фото: Нацполіція

    Знайдена під час обшуку будинку спільника зброя направлена на експертизу

    Житель Харкова, якого затримали за звинуваченням у співучасті в організації теракту в Луцьку, погодився співпрацювати зі слідством.

    Про це повідомив пресцентр Нацполіції Харківської області.

    «Нині чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та співпрацює зі слідством. Відпрацьовуються всі версії кримінального злочину», – йдеться у повідомленні.

    Відзначається, що знайдена під час обшуку будинку спільника зброя направлена на експертизу.

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    Спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством
    Спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством
    Спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством
    Спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством

    Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання в Харкові спільника Кривоша.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

    Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

    Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції. Також оприлюднено перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку.

    Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

    Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

    Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

    У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.

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