Аваков розповів про вибухівку зловмисника та стан звільнених заручників



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У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав

У затриманого терориста був пістолет і бойова граната

Серед звільнених з автобуса у Луцьку заручників немає поранених і жодної іншої вибухівки ніде не закладено.

Про це сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу після завершення спецоперації зі звільнення заручників.

«Жодних поранених немає, жодної іншої вибухівки, яка була б закладена в інших місцях, немає», - сказав Аваков.

Водночас, міністр повідомив, що у затриманого терориста був пістолет і бойова граната.

«Загроза справді була, але все уже в минулому», - зазначив Аваков.

Як відомо, силовики стверджують, що луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

Нагадаємо, близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. Зазначимо, штурм автобуса розпочався після того, як на місці події пролунав вибух.

У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

Як відомо, близько 21:00 у Луцьку терорист відпустив першу трійку заручників.

Після цього президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста та записав відеозвернення, яке після завершення спецоперації видалив.

Як відомо, чоловік хотів, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. До відома, луцький терорист - уродженець Росії.