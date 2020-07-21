Луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали



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Спецоперація із затримання зловмисника

У СБУ відмовилися уточнювати кількість спільників Кривоша, пославшись на таємницю слідства

Максим Кривош, який 21 липня захопив у Луцьку автобус із заручниками, готувався до цієї операції та мав спільників. Кількох із них уже затримали.

Про це повідомили під час брифінгу за підсумками звільнення заручників і затримання Кривоша.

«У нього були спільники. Зараз по спільникам працюють, вже деякі затримані», — зазначив заступник глави СБУ Руслан Баранецький, але відмовився уточнювати кількість спільників Кривоша, пославшись на таємницю слідства.

«Його спільники затримані, в тому числі кілька годин тому в Харкові один товариш затриманий у нього», — сказав глава МВС Арсен Аваков.

Він додав, що затриманий у Харкові мав «ділові контакти» з Кривошем. Під час затримання в нього вилучили кілька одиниць зброї й вибухівку.

Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

Нагадаємо, близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. Зазначимо, штурм автобуса розпочався після того, як на місці події пролунав вибух.

У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

Як відомо, близько 21:00 у Луцьку терорист відпустив першу трійку заручників.

Після цього президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста та записав відеозвернення, яке після завершення спецоперації видалив.

Як відомо, чоловік хотів, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.