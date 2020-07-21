З'явилося відео, як луцький терорист здався поліції



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Зловмисник біля захопленого автобуса Скріншот з відео

Максим Кривош сам здався силовикам, проте на місці інциденту пролунав вибух

Максим Кривош, який захопив у Луцьку автобус Берестечко-Краснилівка 21 липня, відпустив заручників і здався силовикам.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

Як повідомляли очевидці, Максим Кривош сам здався силовикам, проте на місці інциденту пролунав вибух, а до автобуса під'їхав БТР.

Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

Нагадаємо, близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.

Як відомо, близько 21:00 у Луцьку терорист відпустив першу трійку заручників.

Після цього президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста та записав відеозвернення, яке після завершення спецоперації видалив.

Як відомо, чоловік хотів, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. До відома, луцький терорист - уродженець Росії.