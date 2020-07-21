Зеленський: тероризму немає місця в жодній країні



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Володимир Зеленський: Вітаю всіх, хто весь день боровся за звільнення людей у Луцьку й фактично — за їхні життя

Володимир Зеленський опублікував звернення до українців

Після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

«Вітаю всіх, хто весь день боровся за звільнення людей у Луцьку й фактично — за їхні життя. Ми всі переживали й стежили за розвитком подій, напрацьовували плани та змінювали їх з огляду на ситуацію. Життя людини — найважливіша цінність. Ми не втратили нікого. Сьогодні рідні та близькі можуть обійняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом. Тероризму немає місця в жодній країні», — наголосив Зеленський.

Варто також зазначити, що президент Володимир Зеленський одразу після звільнення заручників видалив зі своєї сторінки в Facebook відеозвернення, яке записував на вимогу терориста Максима Кривоша.

На цьому відео Зеленський сказав: «Фільм «Земляни» 2005-го року. Дивитися усім». Прессекретарка Юлія Мендель заявляла, що Кривош погодився відпустити трьох заручників .

Нагадаємо, близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. Зазначимо, штурм автобуса розпочався після того, як на місці події пролунав вибух.

У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

Як відомо, близько 21:00 у Луцьку терорист відпустив першу трійку заручників.

Після цього президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста та записав відеозвернення, яке після завершення спецоперації видалив.

Як відомо, чоловік хотів, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Терорист, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.