Стало відомо про обшуки в будинку ймовірного спільника Кривоша у Харкові



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Частина вилучених у харків’янина гранат Фото: 057

Під час обшуку в харків'янина 1976 року народження силовики виявили два пістолети марки ТТ і шість гранат різного типу

Правоохоронці проводять обшуки у квартирі ймовірного спільника Максима Кривоша – терориста, який захопив заручників у Луцьку.

Про це повідомила поліція Харківської області у Facebook.

«Поліція Харківщини спільно з СБУ проводить обшуки за адресою проживання цієї особи. Під час обшуків вилучено зброю, вибухівку. Все вилучене буде направлено на експертне дослідження. Зараз із затриманим працюють слідчі», – йдеться у повідомленні.

Місцеве видання 057 інформувало, що під час обшуку в харків'янина 1976 року народження силовики виявили два пістолети марки ТТ і шість гранат різного типу.

«СБУ отримала інформацію, що з Луцька до Харкова затриманий терорист відправив посилку. Відправив особисто. Швидко встановили одержувача і зайшли до нього в квартиру на обшук», – заявило джерело видання.

Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання в Харкові спільника Кривоша.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції. Також оприлюднено перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку.

Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.