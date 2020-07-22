  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Стало відомо про обшуки в будинку ймовірного спільника Кривоша у Харкові

    • Розсилка
    <p>Частина вилучених у харків&rsquo;янина гранат</p> - Стало відомо про обшуки в будинку ймовірного спільника Кривоша у Харкові

    Частина вилучених у харків’янина гранат

    Фото: 057

    Під час обшуку в харків'янина 1976 року народження силовики виявили два пістолети марки ТТ і шість гранат різного типу

    Правоохоронці проводять обшуки у квартирі ймовірного спільника Максима Кривоша – терориста, який захопив заручників у Луцьку.

    Про це повідомила поліція Харківської області у Facebook.

    «Поліція Харківщини спільно з СБУ проводить обшуки за адресою проживання цієї особи. Під час обшуків вилучено зброю, вибухівку. Все вилучене буде направлено на експертне дослідження. Зараз із затриманим працюють слідчі», – йдеться у повідомленні.

    Місцеве видання 057 інформувало, що під час обшуку в харків'янина 1976 року народження силовики виявили два пістолети марки ТТ і шість гранат різного типу.

    «СБУ отримала інформацію, що з Луцька до Харкова затриманий терорист відправив посилку. Відправив особисто. Швидко встановили одержувача і зайшли до нього в квартиру на обшук», – заявило джерело видання.

    Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання в Харкові спільника Кривоша.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

    Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

    Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції. Також оприлюднено перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку.

    Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

    Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

    Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

    У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.

    Читайте також статтю:
    Харків Національна поліція України МВС обшук СБУ зброя граната заручники вибухівка боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ