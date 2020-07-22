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    З’явилися перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку

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    <p>На місці теракту в Луцьку всю ніч будуть працювати поліцейські криміналісти</p> - З’явилися перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку

    На місці теракту в Луцьку всю ніч будуть працювати поліцейські криміналісти

    Фото: Антон Геращенко, Facebook

    На фото видно салон автобуса і сліди від вибитого скла

    Заступник глави МВС Антон Герашенко оприлюднив фотографії з місця захоплення заручників в автобусі в Луцьку 21 липня.

    Знімки він опублікував на своєму Facebook.

    На них видно салон автобуса і сліди від вибитого скла.

    «Україна готується відходити до сну, а на місці теракту в Луцьку всю ніч будуть працювати поліцейські криміналісти. З кожної одиниці зброї, з кожної гранати будуть зняті відбитки пальців і сліди ДНК для визначення можливих спільників і пошуку джерел походження вогнепалу. Попереду велика робота по відновленню всієї картини подій», - написав Геращенко.

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    З’явилися перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку
    З’явилися перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку
    З’явилися перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку
    З’явилися перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку
    З’явилися перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку
    З’явилися перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку
    З’явилися перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку
    З’явилися перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку
    З’явилися перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку
    З’явилися перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку
    З’явилися перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку

    Зазначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

    Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції.

    Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

    Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

    Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

    У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.

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