З’явилися перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку



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На місці теракту в Луцьку всю ніч будуть працювати поліцейські криміналісти Фото: Антон Геращенко, Facebook

На фото видно салон автобуса і сліди від вибитого скла

Заступник глави МВС Антон Герашенко оприлюднив фотографії з місця захоплення заручників в автобусі в Луцьку 21 липня.

Знімки він опублікував на своєму Facebook.

На них видно салон автобуса і сліди від вибитого скла.

«Україна готується відходити до сну, а на місці теракту в Луцьку всю ніч будуть працювати поліцейські криміналісти. З кожної одиниці зброї, з кожної гранати будуть зняті відбитки пальців і сліди ДНК для визначення можливих спільників і пошуку джерел походження вогнепалу. Попереду велика робота по відновленню всієї картини подій», - написав Геращенко.

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції.

Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.