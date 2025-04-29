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Справа Гримчака. Верховний суд підтвердив вирок ексзаступнику глави МінТОТ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Справа Гримчака. Верховний суд підтвердив вирок ексзаступнику глави МінТОТ
Колишнього чиновника визнано винним у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди
фото з відкритих джерел

Ексзаступника міністра засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Касаційний кримінальний суд Верховного суду залишив без змін вирок Вищого антикорупційного суду та ухвалу Апеляційної палати ВАКС, якими колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака було засуджено до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Постанова Верховного суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у серпні 2019 року правоохоронці викрили Юрія Гримчака та брата його дружини Ігоря Овдієнка за підозрою у вимаганні понад $1 млн хабаря. Експосадовця та його помічника затримали під час отримання частини коштів – $480 тис.

Як встановили слідчі, Гримчак пообіцяв розв'язати два питання у суді представнику приватної компанії. Гримчак пообіцяв за $100 тис. звернутися до заступника генпрокурора, щоб той повпливав на голову Касаційного цивільного суду, а той вплинув вже на суддів цього суду. У червні 2022 року Юрія Гримчака засудили на десять років із конфіскацією майна.

Наприкінці 2023 року Вищий антикорупційний суд залишив без змін вирок ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку.

Раніше захист експосадовця переконував суд: Гримчак виявив бажання воювати у лавах Збройних силах України. Більше того за обвинуваченого замовив слово один із командирів військової частини. У листі, який долучений до матеріалів справи, зазначалося: військовий просив суд застосувати до ексзаступника міністра особисте зобов’язання замість арешту, оскільки той піде служити по мобілізації.

Теги: Юрій Гримчак Верховний Суд України корупція в Україні Міністерство ТОТ та ВПО

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