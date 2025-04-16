Оголошено підозру підприємцю, який платив «відкат» за перемогу в тендері «Київзеленбуду»

Йдеться про тендер на проєктування одного зі столичних парків, проведений у 2024 році

Підприємець отримав підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Управління стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру ще одному фігуранту у справі про корупційні «відкати» під час організації тендерів комунального об’єднання «Київзеленбуд». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

У ДБР зазначили, що йдеться про тендер на проєктування одного зі столичних парків, проведений у 2024 році.

Слідством було встановлено, що посадовці «Київзеленбуду» вимагали від підрядників 15% від суми договору за «схвалення» та укладання контракту. Фактично, за даними ДБР, погодження отримували лише ті виконавці, які були готові брати участь у корупційній схемі.

«Не став винятком й зазначений тендер. Підрядник переміг у тендері завдяки втручанню директора приватного підприємства, який мав зв’язки серед організаторів оборудки. Саме він забезпечив участь «потрібної» компанії, допомагав з організацією тендеру та передав посадовцю «Київзеленбуду» неправомірну вигоду у сумі 62 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Наразі йому повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України).

Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Раніше було затримано трьох посадовців «Київзеленбуду». Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі понад 51 млн грн кожному. Також повідомлено про підозру трьом керівникам підрядних організацій, причетним до реалізації корупційної схеми. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, під час проведення контрольних заходів Держаудитслужбою в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» були виявлені збитки у розмірі майже 4 млн при капітальному ремонті скверу в провулку Чеховському та облаштуванні парку «Фестивальний».

До слова, Державне бюро розслідувань затримало керівника комунального об'єднання «Київзеленбуд» Юрія Бахмата.