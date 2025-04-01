За $8 тис. переводив військових у тил. Ексвисокопосадовець ЗСУ отримав підозру

Повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям, які за гроші перевелися до тилових частин

ДБР повідомило про підозру чотирьом військовослужбовцям, які скористались схемою та «вирішили питання» про переведення до тилових військових частин

ДБР повідомило про підозру чотирьом особам, які за гроші допомагали військовим залишити передову та перевестися в частини, що не беруть участі в боях. Серед них – колишній заступник начальника штабу одного з командувань ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«У середньому «такса» становила $8 тис. Заступник начальника штабу через розгалужені зв’язки та повноваження здійснював безпосередню комунікацію та вплив на прийняття незаконних рішень військовими керівниками. Серед них були високопосадовці ЗСУ усіх рівнів», – йдеться у повідомленні.

За даними справи, учасники організованої групи були добре обізнані з формами та методами діяльності оперативних та військових підрозділів, тому розробили детальний механізм взаємодії та вживали максимальні заходи конспірації. Проте, завдяки ретельній роботі правоохоронців, їхні дії вдалося повністю задокументувати.

Всім фігурантам повідомлено про підозру у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Крім того, ДБР повідомило про підозру (ч. 1 ст. 369-2 КК України) чотирьом військовослужбовцям, які за гроші скористались цією схемою та «вирішили питання» про переведення до тилових військових частин. Загалом, у ході досудового розслідування слідчі ДБР перевіряють понад 150 фактів можливого незаконного переведення у тил військових за цією схемою.

До слова, Вінницький міський суд відправив під варту посадовицю Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Оксану Янчак (ОМ ТЦК та СП) та її спільника. Вони підозрюються у побитті військовозобов’язаного.