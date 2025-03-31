Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
Підозрювана Тетяна Крупа розповіла, що у Туреччині медики виявили у неї нові захворювання
фото: Еспресо

У 2024 році ексголова МСЕК Хмельниччини місяць оздоровлювалася у Туреччині

Захисники підозрюваної у незаконному збагаченні ексголовної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи переконували Феміду, що їхня підзахисна мала законні підстави для виїзду за кордон на лікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

За словами адвоката Тетяни Видай, влітку 2024 року підозрювана перебувала на санаторно-курортному лікуванні в Туреччині. Це пов’язано з тим, що Тетяна Крупа понад 40 років хворіє астмою.

«Туреччина – це не Мальдіви... Саме відпочинок на морі є одним із способів лікування цього захворювання», – пояснила захисниця.

Інший адвокат Тарас Пошиванюк у залі суду повідомив, що у підозрюваної важка форма астми. На думку захисника, у разі ухвалення судом найвищої міри покарання за статтею 368-5 Кримінального кодексу «Незаконне збагачення» (десять років тюрми) Тетяна Крупа матиме право звертатися з клопотанням до суду щодо її звільнення від кримінальної відповідальності на підставі важкого захворювання.

Ба більше: сама підозрювана публічно озвучила, що безпосередньо під час лікування у Туреччині тамтешні медики виявили у неї інші хвороби: цукровий діабет і остеопороз верхніх кінцівок.

Як повідомляв «Главком», міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко надав дозвіл ексголові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі на виїзд до Туреччини для лікування в медичному закладі Acibadem Altunizade (Стамбул). За даними слідства, протягом 25 липня-25 серпня 2024 року Крупа перебувала у Туреччині. Водночас у її телефоні виявлено листування з особою, зустрічі з якою добивалася підозрювана. Зокрема допис  Крупи наведено в судовій ухвалі: «Дати гроші і обговорити, як можна мені залишити якийсь слід у клініці, бо якщо буде запит з України, то треба щоб відповіли, що я лікувалась. Було б добре, якби клініка взагалі не відповідала».

Разом зі тим, слідство виявило переписку ексголови МСЕК Хмельниччини з абонентом, у якого вона цікавилася відпочинковими турами у Туреччині, а саме, до міста Фетхіє. Зрештою, вона туди їздила (це за 700 км від Стамбула, де розташований медзаклад Acibadem Altunizade) у ті дні, коли мала перебувати на лікуванні.

Нагадаємо, що 31 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу суду першої інстанції у частині розміру застави колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі і визначила нову суму застави. Ідеться про визначення 130 млн грн застави для підозрюваної ексголови МСЕК Хмельниччини. 20 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд вкотре зменшив розмір застави для Крупи – до 230 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

Раніше повідомлялося, що у 2019 році спалахнув скандал із тодішнім президентом Петром Порошенком, пов’язаний із відпочинком на Мальдівах. Державне бюро розслідувань навіть відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників та митників при оформленні поїздки колишнього глави держави.

Читайте також:

Теги: хвороба корупція в Україні МСЕК Віктор Ляшко Туреччина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський щонайменше 33 рази вже дякував Сполученим Штатам Америки за допомогу
Телеканал CNN порахував для Венса, скільки разів Зеленський дякував США
1 березня, 13:05
Угорщина заблокувала проєкт ЄС щодо військової допомоги Україні – Politico
Угорщина заблокувала проєкт ЄС щодо військової допомоги Україні – Politico
3 березня, 13:02
Ілон Маск зробив нову пропозицію президенту України
«В обмін на демократію»: Маск запропонував Зеленському втекти з України
4 березня, 09:03
На початку повномасштабного вторгнення РФ пішов захищати Україну разом з батьком Олександром
У день народження Кобзаря на фронті загинув скульптор Тарас Шевченко
11 березня, 00:59
За останні три роки Мультимедійна платформа іномовлення на 1,5 млрд грн замовила послуг у чотирьох каналів телемарафону
Єдиний телемарафон: держава розділила понад 700 млн грн між чотирма каналами (список)
15 березня, 09:36
Окупанти кожен день знищують Торецьк
Окупанти посилюють натиск на ЗСУ у Торецьку – DeepState
17 березня, 03:32
Наземний роботизований комплекс (НРК) досить компактний – поміщається в кузов військового пікапа, оснащений безшумним електричним двигуном
У Збройних силах зʼявиться солдат-робот «Лють», оснащений кулеметом: деталі
18 березня, 15:01
За словами Віткоффа, атаки, які сталися минулої ночі, відбулися до наказу Путіна
Спецпредставник Трампа заперечив російську атаку на енергоінфраструктуру України
19 березня, 17:37
Пекін продовжує допомагати Росії у цій війні
Дипломат пояснив, за якої умови Росія може припинити бойові дії
29 березня, 20:13

Кримінал

«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
Скандальна ексголова МСЕК Крупа підпільно користується телефонами у СІЗО
Скандальна ексголова МСЕК Крупа підпільно користується телефонами у СІЗО
«Кришував чорний імпорт» електроніки. Затримано очільника митного поста на Львівщині
«Кришував чорний імпорт» електроніки. Затримано очільника митного поста на Львівщині
Антикорупційний суд різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Хмельниччини
Антикорупційний суд різко зменшив заставу для ексголови МСЕК Хмельниччини
Смерть дитини під час лікування зубів. У Тернополі судитимуть лікарів
Смерть дитини під час лікування зубів. У Тернополі судитимуть лікарів
У Києві жінки побили військового
У Києві жінки побили військового

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 березня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 березня 2025
32K
Скандальний суддя Вовк, звільнений «за статтею», отримав на прощання понад 3,5 млн грн
23K
NYT: Україна таємно провела невдалу третю атаку на Кримський міст
18K
Чому провалився український контрнаступ та до чого тут Сирський: розслідування NYT
11K
Авіакатастрофа F-16 в Україні: ДБР повідомило, як просувається розслідування

Новини

31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
Вчора, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
Вчора, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
29 березня, 09:42

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua