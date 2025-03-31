«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни

Підозрювана Тетяна Крупа розповіла, що у Туреччині медики виявили у неї нові захворювання

У 2024 році ексголова МСЕК Хмельниччини місяць оздоровлювалася у Туреччині

Захисники підозрюваної у незаконному збагаченні ексголовної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи переконували Феміду, що їхня підзахисна мала законні підстави для виїзду за кордон на лікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

За словами адвоката Тетяни Видай, влітку 2024 року підозрювана перебувала на санаторно-курортному лікуванні в Туреччині. Це пов’язано з тим, що Тетяна Крупа понад 40 років хворіє астмою.

«Туреччина – це не Мальдіви... Саме відпочинок на морі є одним із способів лікування цього захворювання», – пояснила захисниця.

Інший адвокат Тарас Пошиванюк у залі суду повідомив, що у підозрюваної важка форма астми. На думку захисника, у разі ухвалення судом найвищої міри покарання за статтею 368-5 Кримінального кодексу «Незаконне збагачення» (десять років тюрми) Тетяна Крупа матиме право звертатися з клопотанням до суду щодо її звільнення від кримінальної відповідальності на підставі важкого захворювання.

Ба більше: сама підозрювана публічно озвучила, що безпосередньо під час лікування у Туреччині тамтешні медики виявили у неї інші хвороби: цукровий діабет і остеопороз верхніх кінцівок.

Як повідомляв «Главком», міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко надав дозвіл ексголові МСЕК Хмельниччини Тетяні Крупі на виїзд до Туреччини для лікування в медичному закладі Acibadem Altunizade (Стамбул). За даними слідства, протягом 25 липня-25 серпня 2024 року Крупа перебувала у Туреччині. Водночас у її телефоні виявлено листування з особою, зустрічі з якою добивалася підозрювана. Зокрема допис Крупи наведено в судовій ухвалі: «Дати гроші і обговорити, як можна мені залишити якийсь слід у клініці, бо якщо буде запит з України, то треба щоб відповіли, що я лікувалась. Було б добре, якби клініка взагалі не відповідала».

Разом зі тим, слідство виявило переписку ексголови МСЕК Хмельниччини з абонентом, у якого вона цікавилася відпочинковими турами у Туреччині, а саме, до міста Фетхіє. Зрештою, вона туди їздила (це за 700 км від Стамбула, де розташований медзаклад Acibadem Altunizade) у ті дні, коли мала перебувати на лікуванні.

Нагадаємо, що 31 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу суду першої інстанції у частині розміру застави колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі і визначила нову суму застави. Ідеться про визначення 130 млн грн застави для підозрюваної ексголови МСЕК Хмельниччини. 20 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд вкотре зменшив розмір застави для Крупи – до 230 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

Раніше повідомлялося, що у 2019 році спалахнув скандал із тодішнім президентом Петром Порошенком, пов’язаний із відпочинком на Мальдівах. Державне бюро розслідувань навіть відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників та митників при оформленні поїздки колишнього глави держави.