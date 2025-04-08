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Польські правоохоронці зацікавилися Крупою та її ріднею. Подробиці гучного розслідування

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Польські правоохоронці зацікавилися Крупою та її ріднею. Подробиці гучного розслідування
П'ятий місяць підозрювана Тетяна Крупа під арештом у столичному СІЗО
скріншот із відеотрансляції суду

Слідство сусідньої країни зафіксувало: члени сім’ї ексголови Хмельниччини вивозили готівку за кордон навіть після вручення підозри Тетяні Крупі

У справі за підозрою у незаконному збагаченні колишньої голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи з’явилися сенсаційні факти. Як повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр, у лютому 2025 року заступник окружного прокурора Окружної прокуратури у Варшави (Польща) передав Офісу генпрокурора України матеріали кримінального провадження, де фігурували Тетяна Крупа, її чоловік Володимир і невістка Катерина.

Польські правоохоронці з’ясували, що протягом 29 травня 2022 року-17 жовтня 2024 року вказані особи ввезли на територію Польщі через українсько-польські пункти пропуску значні суми коштів, «одержаних від вигоди, пов’язаної із вчиненням заборонених дій» (що мається на увазі під цим твердженням, матеріали досудового розслідування не розкривають деталей – «Главком»). Потім ввезену готівку, за даними слідства сусідньої країни, Тетяна, Володимир та Катерина Крупи, перебуваючи у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших невстановлених місцях, внесли на банківські рахунки та надалі перерахували на рахунки установ, розташованих в Швейцарії та США.

«Тобто вчинили дії, пов’язані з розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном та його переміщення», – йдеться у матеріалах кримінального провадження, які поляки передали українським правоохоронцям. Ті, у свою чергу, наприкінці лютого цього року відкрили нову карну справу за ч.1 статті 209 Кримінального кодексу («Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом») та ініціювали переклад матеріалів кримінального провадження з польської мови на українську.

У середині березня епізод з відмиванням майна приєднано до справи, в якій Тетяні Крупі оголошено підозру в незаконному збагаченні.

Наразі українські правоохоронці готують документи про надання міжнародно-правової допомоги, а саме проведення тимчасових доступів до інформації про банківські рахунки, відкритих на Тетяну та Катерину Крупи у банках Польщі (Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A.) і австрійському Erste Bank Oberbank, де мають рахунки Тетяна, Володимир і Катерина Крупи.

Крім цього, Національного антикорупційного бюро має намір допитати, окрім вищеперерахованих членів сім’ї підозрюваної, також її сина, ексначальника управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області Олександра Крупу щодо коштів, вивезених ними за межі України та внесених на рахунки в іноземних банківських установах.

Як повідомляв «Главком», у лютому 2025 року прокурор у суді заявив: під час війни родичі Крупи і сама підозрювана вивозили за кордон низку незадекларованої готівки. Наприклад, у жовтні 2022 року Тетяна Крупа не вказала при виїзді з України, що перевозить $600 тис. готівки. Вже перетнувши польський кордон, повідомила тамтешнім митникам, що має при собі відповідну суму коштів. Далі вказані кошти голова МСЕК поклала на рахунок в одному з банків Польщі.

«Слідство не встигло арештувати кошти Крупи у польському банку, оскільки їх було виведено у швейцарський банк. Про це ми дізналися від фінансової розвідки у листопаді 2024 року. 22 листопада звернулися до федеральної юстиції Швейцарії із запитом заблокувати цей рахунок… Разом з тим, 7 грудня отримали відповідь про неможливість заморозити рахунок у зв’язку з тим, що такого рахунку не існує. Тобто кошти вивели після набуття Крупою статусу підозрюваної», – пояснив прокурор.

Крім того, за даними слідства, інші родичі Крупи також вивели кошти з іноземних банків. Зокрема, чоловік Володимир Крупа тримав у польському банку $1,2 млн, син і невістка Крупи, а також чоловік зберігали в австрійських банках понад $ 1 млн.

«На жаль, сторона обвинувачення перебуває у ролі наздоганяючого, намагаємося віднайти ці кошти і накласти арешти», – заявив прокурор.

Нагадаємо, що 31 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу суду першої інстанції у частині розміру застави колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі і визначила нову суму застави. Ідеться про визначення 130 млн грн застави для підозрюваної ексголови МСЕК Хмельниччини. 20 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд вкотре зменшив розмір застави для Крупи – до 230 млн грн.

Як відомо, 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

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Теги: Польща корупція в Україні війна гроші МСЕК

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