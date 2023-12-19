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Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок ексзаступнику міністра Гримчаку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок ексзаступнику міністра Гримчаку
Гримчака засудили до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна за те, що він разом із помічником вимагали понад $1 млн хабаря
фото з відкритих джерел

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок Гримчаку від 23 лютого 2022 року

Вищий антикорупційний суд залишив без змін вирок ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Про це повідомили пресслужба САП. Раніше Гримчака засудили до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна за те, що він разом із помічником вимагали понад $1 млн хабаря.

У вівторок, 19 грудня, Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок від 23 лютого 2022 року.

«Суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту. Таким чином, суд залишив без змін вирок ВАКС, яким колишнього заступника міністра засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – повідомили у САП.

Рішення апеляційної інстанції набуло чинності з моменту проголошення, однак його можна оскаржити в касаційному порядку у Верховному Суді протягом трьох місяців.

Нагадаємо, у серпні 2019 року правоохоронці викрили Юрія Гримчака та брата його дружини Ігоря Овдієнка за підозрою у вимаганні понад $1 млн хабаря. Експосадовця та його помічника затримали під час отримання частини коштів – $480 тис.

Як встановили слідчі, Гримчак пообіцяв розв'язати два питання у суді представнику приватної компанії. Гримчак пообіцяв за $100 тис. звернутися до заступника генпрокурора, щоб той повпливав на голову Касаційного цивільного суду, а той вплинув вже на суддів цього суду. У червні 2022 року Юрія Гримчака засудили на десять років із конфіскацією майна.

Теги: Юрій Гримчак САП хабар вирок Вищий антикорупційний суд

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