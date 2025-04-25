На об’єктах «Київводоканалу» втретє за місяць провоходять обшуки

Правоохоронці втретє за місяць проводять обшуки у «Київводоканалі»

Працівники «Київводоканалу» готові співпрацювати зі слідством

Сьогодні, 25 квітня, співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України, вже втретє за місяць, проводять обшуки в адміністративних приміщеннях приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва.

Повідомляється, що працівники «Київводоканалу» готові співпрацювати зі слідством та безперешкодно надають запитувані документи і всю необхідну інформацію в межах своїх повноважень.

У компанії зазначили, що слідчі дії, не аргументовані належним чином, перешкоджають нормальній роботі об’єктів критичної інфраструктури та колективу, який задіяний у процеси надання життєво необхідних послуг містянам.

Нагадаємо, 1 квітня співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України проводили обшуки на об’єктах приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал».

6 березня представники територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві та оперативні співробітники Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України провели невідкладні обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд».