Суд залишив під вартою ексначальника Одеського ТЦК Борисова

Правоохоронці звинувачують ексвоєнкома у відмиванні коштів

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього одеського військового комісара Євгена Борисова, якого підозрюють в організації службового підроблення та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київський апеляційний суд.

Колегія суддів розглянула апеляційні скарги захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 20 березня. Цією ухвалою підозрюваному Борисову продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 травня 2025 року.

Крім того, ексвоєнкому встановлено заставу в розмірі 179 863 200 грн. У разі внесення застави на Борисова покладуть обовʼязки, передбачені частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова за фактом легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

Як повідомляв «Главком», ексвоєнком Борисов намагався оформити собі групу інвалідності, перебуваючи у СІЗО. Як свідчать матеріали досудового розслідування, близько 15 місяців ексвоєнком перебуває у слідчому ізоляторі. При цьому сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців вживала активні заходи щодо отримання Євгеном Борисовом форми № 088/о та подальшого направлення підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення інвалідності.

Крім цього, за інформацією слідства, наразі підозрюваний Борисов звільнений із Збройних сил за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, колишній керівник Одеського обласного ТЦК може безперешкодно перетнути державний кордон.

Також відомо, у 2023 році журналісти-розслідувачі відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Згідно з витягами з іспанського реєстру, родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США.