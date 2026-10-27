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Справа про 160 млн грн. Син Крупи пояснив суду, чому їздити на засідання йому дорого

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Справа про 160 млн грн. Син Крупи пояснив суду, чому їздити на засідання йому дорого
Син Крупи повинен особисто з'явитися на засідання у справі про незаконне збагачення його сім'ї
фото: кадр з відео, Головне управління ПФ в Хмельницькій області

Адвокат Олександра Крупи порахував витрати на дорогу з Хмельницького до Києва, готель і час у дорозі, але суд відмовив у відеоконференції

Олександр Крупа, син колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, просив Вищий антикорупційний суд дозволити йому брати участь у засіданнях дистанційно через занадто високу ціну дороги до суду. Його адвокат підготував детальні розрахунки вартості поїздки з Хмельницького до Києва, зокрема витрат на пальне та готель. Проте суд ці аргументи не переконали. Про це йдеться в ухвалі ВАКС у справі №991/11401/26, пише «Главком».

За розрахунками захисника, одна поїздка на судові засідання може забрати щонайменше 33 години та коштувати від 7260 до 14 450 грн.

Адвокат пояснив, що відстань від Хмельницького до суду і назад становить 650 км, а дорога автомобілем в обидва боки займає щонайменше 9 годин 14 хвилин. За його підрахунками, лише пальне обійдеться у 5850-8034 грн. Додатково доведеться платити за ночівлю в Києві: вартість готелів поблизу суду на потрібні дати становила від 1410 до 6416 грн за добу.

Захист також посилався на небезпеку російських обстрілів, повітряні тривоги в Києві, відсутність належних укриттів у будівлі суду, роботу Крупи в Хмельницькому та необхідність доглядати за двома дітьми.

Суд вирішив, що значні витрати на дорогу не доведені як поважна причина для дистанційної участі. В ухвалі зазначено, що обвинувачений не зобов’язаний їхати саме автомобілем, адже між Хмельницьким і Києвом є автобусне та залізничне сполучення. Також захист не довів необхідності проживати в столиці саме в готелі.

Аргумент про догляд за дітьми суд теж не визнав достатнім: у свідоцтвах про народження зазначена їхня мати, яка, за висновком суду, також має брати участь у виконанні батьківських обов’язків.

Напередодні Вищий антикорупційний суд відмовив захисту Олександра Крупи у передачі кримінального провадження до Хмельницького міськрайонного суду. Адвокат обґрунтовував клопотання, зокрема, безпековою ситуацією у Києві та місцем проживання більшості учасників процесу.

Нагадаємо, 5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

Згодом 4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Опісля заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. 

Теги: суд корупція корупція в Україні Тетяна Крупа Україна

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