Подвійна балістична атака на Київ, режим тиші в Олешках: головне за ніч 27 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 27 жовтня 2026 року

Ніч на 27 жовтня запам'яталася двома балістичними ударами по Києву – перший до півночі, другий під ранок: є загиблий і постраждалі. Водночас Україна і Росія запровадили режим тиші в Олешках. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 27 жовтня.

Подвійна масована балістична атака на Київ

Перед північчю Росія атакувала Київ балістикою – снаряд влучив біля станції метро, є загиблий і постраждалі. Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – зафіксовано влучання в будівлі. Зеленський прокоментував атаку: «Це удар просто по місту» і звернувся до союзників.

Україна і Росія запровадили режим тиші в Олешках

Сторони запровадили припинення вогню в Олешках – місті на окупованій Херсонщині, де Росія тримає цивільних у блокаді.

Росія атакувала Запоріжжя і Чернівці

Ворог поранив трьох людей у Запоріжжі – серед них підліток. Окремо російська атака залишила частину Чернівців без світла. Вибухи цієї ночі чутно було й в інших містах України, зокрема у Рівному.

Гаррі Кейн – володар «Золотого м'яча» 2026

Англійський нападник здобув нагороду «Золотий м'яч» за 2026 рік.

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