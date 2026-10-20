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Адміністрація Трампа заблокувала передачу ракет Patriot Україні – WP

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Адміністрація Трампа заблокувала передачу ракет Patriot Україні – WP
Пентагон утримався від погодження передачі ракет до комплексу Patriot Україні
фото: Reuters

Глава Пентагону офіційно відмови не оголосив, однак досі не погодив постачання ракет-перехоплювачів

Адміністрація президента США Дональда Трампа досі не схвалила передачу Україні частини ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Попри відсутність офіційної відмови, необхідні рішення для постачання озброєння залишаються непогодженими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

За інформацією видання, щонайменше частина ракет Patriot, які Україна має отримати від інших держав, потребує окремого погодження американської сторони.

Це пов'язано з тим, що ракети виробляють у Сполучених Штатах і постачають іноземним партнерам на умовах, які передбачають обов'язкове схвалення Вашингтона перед передачею озброєння третім країнам.

За словами американського посадовця та ще трьох джерел, з якими поспілкувалися журналісти, відповідне рішення залежить від міністра війни США Піта Гегсета.

Співрозмовники The Washington Post стверджують, що очільник Пентагону офіційно не відхилив передачу ракет-перехоплювачів Україні. Водночас він не здійснив необхідних процедурних кроків для їхнього погодження.

Унаслідок цього постачання частини ракет залишається невизначеним, хоча формального рішення про заборону передачі озброєння немає.

Раніше Україна запропонувала на 30 днів припинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на американську допомогу із захистом українського повітряного простору. Однак президент Володимир Зеленський повідомив, що Вашингтон не продемонстрував готовності підтримати цю пропозицію. Глава держави також заявив про затримки з постачанням ракет для української протиповітряної оборони.

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Теги: війна військова допомога Україна США Patriot системи ППО

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