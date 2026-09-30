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Суд зменшив заставу для режисера Білоуса

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Суд зменшив заставу для режисера Білоуса
Білоусу оголошено підозру у сексуальному насильстві щодо студенток
фото: tsn

Дружина режисера повідомила про рішення суду

Суд зменшив суму застави для режисера та ексдиректора Молодого театру Андрія Білоуса до 1,3 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його дружину Ірину Білоус.

«Дякую суддям, що зменшили заставу до 1 мільйон 300 тисяч!», – написала Ірина Білоус.

Суд зменшив заставу для режисера Білоуса фото 1

Зауважимо, що раніше сума застави для Білоуса була розміром майже 5 млн грн.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток. За даними слідства, екскерівник Молодого театру, викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрій Білоус з березня 2018 по квітень 2023 року неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля щодо п’яти дівчат. 

До слова, дружина режисера Ірина Білоус опублікувала звернення до Офісу генерального прокурора та висловилася про підозру свого чоловіка. Ірина Білоус закликала припинити «катування» свого чоловіка. Жінка стверджує, що Андрія Білоуса тримають у СІЗО за необґрунтованою підозрою.

Як повідомлялося, ексдиректор Молодого театру, викладач університету Карпенка-Карого, режисер Андрій Білоус, який перебуває під вартою, заявив про написання книги та розповів про свій стан і думки.

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Теги: суд Андрій Білоус

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