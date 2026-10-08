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Міжнародні резерви України скоротилися: дані НБУ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Міжнародні резерви України скоротилися: дані НБУ
Нинішнього обсягу резервів, за оцінкою НБУ, достатньо для фінансування 4,0 місяця імпорту
фото: glavcom.ua

У вересні регулятор продав на валютному ринку понад $5,4 млрд

Станом на 1 жовтня 2026 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $47,1 млрд, що на 3,2% менше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк України.

На початок жовтня резерви становили $47 101,8 млн. Їхнє зменшення у вересні пов'язане насамперед із валютними інтервенціями НБУ та виплатами за державним боргом в іноземній валюті. Обсяги цих операцій перевищили надходження від міжнародних партнерів і конвертацію в гривню валюти, яку Україна отримала в межах програми Ukraine Support Loan.

Упродовж вересня НБУ продав на валютному ринку $5 449,9 млн. Регулятор проводить інтервенції, щоб покрити дефіцит іноземної валюти й підтримати стійкість валютного ринку.

На валютні рахунки уряду в Національному банку через рахунки Світового банку надійшло $890,4 млн. Ще $3,81 млрд Україна отримала від Європейського союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

Як на резерви вплинув транш ЄС

Кошти Ukraine Support Loan мають цільове призначення, тому під час надходження їх не зараховують безпосередньо до міжнародних резервів. Коли уряд продає отриману валюту НБУ в обмін на гривню для фінансування відповідних видатків, така операція збільшує резерви.

У вересні уряд конвертував у гривню через НБУ весь оборонний транш – $3,81 млрд. Ці кошти компенсували частину витрат резервів протягом місяця.

Окрім інтервенцій, Україна обслуговувала й погашала борг в іноземній валюті. Загалом на це у вересні спрямували $195,7 млн, зокрема:

  • $72,3 млн – борг перед Світовим банком;
  • $8,3 млн – валютні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • $115,1 млн – виплати іншим кредиторам.

Окремо Україна сплатила $254,3 млн Міжнародному валютному фонду.

Переоцінка активів

Резерви скоротилися ще на $368,3 млн через переоцінку фінансових інструментів, яка залежить від ринкової вартості та валютних курсів, та інші чинники.

Попри вересневе зменшення, НБУ вважає обсяг резервів достатнім для збереження стійкості валютного ринку. За розрахунками регулятора, цих коштів вистачає на фінансування 4,0 місяця майбутнього імпорту.

Для порівняння, на тиск на резерви восени вказує й динаміка інтервенцій: у липні НБУ продав на ринку $4,75 млрд, у серпні чистий продаж становив $4,85 млрд, а у вересні регулятор продав $5,45 млрд.

Нагадаємо, на початку вересня міжнародні резерви становили $48,66 млрд: за серпень вони скоротилися на 5%, а їх вистачало приблизно на чотири місяці імпорту. Станом на 1 серпня, як повідомляв «Главком», вони становили $51,19 млрд – на 0,1% менше, ніж місяцем раніше, і покривали 4,2 місяця імпорту.

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Теги: Національний банк гривня фінансування Україна Держрезерв

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