У селі під Києвом досі стоїть пам’ятник чекісту. Ексголова пояснила, чому його не декомунізували

Любов Чешко: «Закон про декомунізацію – це протиріччя, але нехай зносять без мене»

Пам’ятник радянському чекісту Івану Кудрі досі стоїть у селі Проців під Києвом, попри закон про декомунізацію. Колишня голова села Любов Чешко пояснила, що більшість місцевих жителів свого часу виступила проти демонтажу монумента, і заявила, що сама не хоче його зносити. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Він – наш житель, уродженець цих країв, тут багато його рідних. Ми вивчили громадську думку, депутати пройшли по округах, із листками. Наскільки пам’ятаю, за те, щоб знести, було десь 30 людей, решта – проти. Як я могла іти проти громади?» – розповіла Чешко.

Водночас ексголова критично висловилася про законодавство щодо декомунізації. «Закон про декомунізацію – це протиріччя, але нехай зносять без мене. Сама я цього робити не хочу», – заявила вона.

Цікаво, що місцеві також просили колишню очільницю громади не білити дерева й бордюри, аргументуючи це тим, що це не по-європейськи. Проте, навіть тут Любов Чешко проявила свою позицію.

«Так і я була за кордоном, бачила: є побілені, є й ні. Декоративні дерева білити не треба, а от стовпи – можна: це відбиває світло, і нічого страшного немає», – розповіла колишня голова села.

Варто зазначити, що Любов Чешко – легенда місцевого самоврядування столичного регіону. Понад 46 років вона була при владі у своїй громаді. І це національний рекорд України. Ще за Радянського Союзу, 4 березня 1980 року, вчительку й директорку початкової школи у селі Проців на Київщині було обрано головою сільради.

З того часу, починаючи з Брежнєва, змінилося чотири генсеки, розпався СРСР, Україна проголосила незалежність, вже змінила шість президентів, а Любов Чешко залишалася на своїй посаді. «Главком» завітав до Любові Чешко в саму громаду, де колишня голова села дала екслюзивне інтерв'ю нашому виданню.