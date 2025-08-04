Справа про розкрадання коштів. Суд обрав запобіжний захід ексглаві Луганської ОВА Гайдаю
Чиновник перебуватиме під вартою щонайменше 60 днів
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексочільника Мукачівської райдержадміністрації та Луганської ОВА Сергія Гайдая. Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави 10 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слідство.Інфо».
Правоохоронці підозрюють посадовця у причетності до корупційних схем при закупівлі безпілотників і радіолокаційного обладнання. За даними слідства, йдеться про загальну суму близько $80 тис. Досудове розслідування триває з початку 2025 року.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відправив нардепа від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн грн. Раніше прокурор САП Олександр Сабада попросив заставу у 30 млн грн.
Як відомо, 2 серпня НАБУ та САП затримали Олексія Кузнєцова та вручили підозру в привласненні бюджетних коштів. За даними слідства, упродовж 2024-2025 років учасники організованої групи налагодили схему заволодіння бюджетними коштами при закупівлі БПЛА та РЕБ для військових. Постачальники завищували вартість техніки, а організатори отримували хабар у вигляді 30% від вартості обладнання. Загальна сума привласнених коштів сягає близько $80 тис.
Варто зазначити, що у провадженні також фігурує голова Мукачівської районної військової адміністрації Сергій Гайдай. Згодом президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади.
До слова, Національне антикорупційне бюро повідомило подробиці гучного викриття масштабної корупційної схеми за участю народного депутата при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.