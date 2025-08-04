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Справа про розкрадання коштів. Суд обрав запобіжний захід ексглаві Луганської ОВА Гайдаю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Справа про розкрадання коштів. Суд обрав запобіжний захід ексглаві Луганської ОВА Гайдаю
Сергій Гайдай втратив посаду на тлі корупційного скандалу
фото: Слідство.Інфо

Чиновник перебуватиме під вартою щонайменше 60 днів

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексочільника Мукачівської райдержадміністрації та Луганської ОВА Сергія Гайдая. Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави 10 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слідство.Інфо».

Правоохоронці підозрюють посадовця у причетності до корупційних схем при закупівлі безпілотників і радіолокаційного обладнання. За даними слідства, йдеться про загальну суму близько $80 тис. Досудове розслідування триває з початку 2025 року.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відправив нардепа від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн грн. Раніше прокурор САП Олександр Сабада попросив заставу у 30 млн грн.

Як відомо, 2 серпня НАБУ та САП затримали Олексія Кузнєцова та вручили підозру в привласненні бюджетних коштів. За даними слідства, упродовж 2024-2025 років учасники організованої групи налагодили схему заволодіння бюджетними коштами при закупівлі БПЛА та РЕБ для військових. Постачальники завищували вартість техніки, а організатори отримували хабар у вигляді 30% від вартості обладнання. Загальна сума привласнених коштів сягає близько $80 тис.

Варто зазначити, що у провадженні також фігурує голова Мукачівської районної військової адміністрації Сергій Гайдай. Згодом президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади.

До слова, Національне антикорупційне бюро повідомило подробиці гучного викриття масштабної корупційної схеми за участю народного депутата при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.

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Теги: Сергій Гайдай корупція в Україні Вищий антикорупційний суд

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