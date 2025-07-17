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Правоохоронці викрили посадовця Міноборони на розкраданні коштів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Правоохоронці викрили посадовця Міноборони на розкраданні коштів
Начальник групи контролю підписав акти про завершення ремонту бронетранспортерів, які фактично залишились несправними
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними слідства, очільник групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони завдав державі збитків на 5,4 млн грн

Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція викрили зловмисників, які привласнили державні кошти, що призначалися для ремонту бронетехніки ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетний очільник групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони в західному регіоні України. Як зазначають правоохоронці, до схеми він залучив керівника місцевого підприємства, яке отримало замовлення на ремонт бронетранспортерів. Відповідно до укладеної угоди, підрядники зобов’язувались відновити боєздатність БТРів для подальшого виконання завдань на фронті.

«За матеріалами справи, військовий посадовець мав перевірити технічний стан відремонтованої техніки. Утім, він заплющив очі на те, що підрядники здійснювали лише «поверхневі косметичні» роботи, а бронетехніка залишилася непридатною до бойового застосування. Незважаючи на недоліки, чиновник підписав акт виконаних робіт, що стало підставою для нарахування бюджетних коштів на баланс підрядників», – йдеться в повідомленні.

Ініційована правоохоронцями інженерно-технічна судова експертиза підтвердила несправний технічний стан бронетранспортерів. Посадовець Міноборони підозрюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва викрили схему розтрати бюджетних коштів, пов'язану із закупівлею рослин для озеленення. Головному агроному комунального підприємства повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до переплати понад 2,1 млн грн за товар, який так і не був поставлений.

До слова, у Києві викрито масштабну корупційну схему, пов'язану з ремонтом доріг. Поліція оголосила підозру начальнику підрозділу «Київавтодору» та головному інженеру приватної лабораторії. За даними слідства, вони привласнили майже 5 млн грн, виділених на капітальний ремонт вулиці Гетьмана Павла Скоропадського.

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Теги: корупція в Україні Міноборони

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Кримінал

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