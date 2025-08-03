Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент звільнив двох посадовців, викритих НАБУ на корупції

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Президент звільнив двох посадовців, викритих НАБУ на корупції
Зеленський звільнив двох посадовців, яких підозрюють у корупції
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

Володимир Зеленський звільнив очільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка та ексглаву Луганської ОДА Сергія Гайдая

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка, а також колишнього голову Луганської ОДА Сергія Гайдая. Відповідні розпорядження глави держави №99/2025-рп і №98/2025-рп оприлюднено на сайті Офісу президента, повідомляє «Главком».

Згідно з документом, Юрченка усунено з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

Президент звільнив двох посадовців, викритих НАБУ на корупції фото 1
фото: Андрій Юрченко/Facebook

Сергій Гайдай, який після звільнення з Луганської ОДА очолював Мукачівську районну державну адміністрацію в Закарпатській області, також був звільнений. Рішення ухвалено після того, як 2 серпня Кабінет Міністрів подав відповідне подання на ім’я президента.

Президент звільнив двох посадовців, викритих НАБУ на корупції фото 2
фото з відкритих джерел

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський назвав «абсолютно аморальними» викриті НАБУ і САП махінації на закупівлях РЕБ та FPV-дронів й наголосив на необхідності повної й справедливої відповідальності. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 2 серпня.

«Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це. Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу – за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки», – сказав президент.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України. За даними слідства, упродовж 2024–2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Як встановили НАБУ і САП, одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. За укладення договору про закупівлю продукції за завідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали неправомірну вигоду у розмірі 30% від суми контракту.

Теги: НАБУ звільнення Сергій Гайдай Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зустрівся 18 травня з Папою Римським Левом XIV і подякував за підтримку України
Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані
9 липня, 14:13
Брати Кличко долучились до мітингувальників
На мітингу біля Банкової засвітилися відомі політики (фото)
22 липня, 22:35
Посли G7 кажуть, що уважно стежать за розслідуванням проти кількох співробітників НАБУ
Посли G7 заявили про «серйозне занепокоєння» через слідчі дії проти НАБУ
21 липня, 21:50
Зеленський виділив необхідність контрактування всіх доступних ефективних дронів-перехоплювачів вже цього тижня
Зеленський представив Шмигаля як нового міністра оборони
21 липня, 14:20
Нардеп Григорій Мамка – один із авторів скандальних поправок до законопроєкту №12414 про обмеження повноважень НАБУ та САП
Один із авторів скандального закону про НАБУ купив собі авто
25 липня, 16:08
У Берліні вважають, що внесений президентом Володимиром Зеленським до Верховної Ради законопроєкт про відновлення їхніх повноважень є «першим правильним кроком»
Скандал з НАБУ. Уряд Німеччини зробив заяву щодо законопроекту Зеленського
30 липня, 21:27
У липні росіяни застосували проти України понад 5,1 тис. КАБів, 3,8 тис. «Шахедів» та 260 ракет
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи – Зеленський
1 серпня, 11:14
Голосування за закон про відновлення незалежності НАБУ та САП по фракціях
Відновлення незалежності НАБУ та САП: хто з нардепів не голосував
31 липня, 15:29
Зеленський: Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну
Зеленський прокоментував заяви Путіна про війну
1 серпня, 15:34

Політика

Президент звільнив двох посадовців, викритих НАБУ на корупції
Президент звільнив двох посадовців, викритих НАБУ на корупції
Уряд пропонує звільнити голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая через скандал (оновлено)
Уряд пропонує звільнити голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая через скандал (оновлено)
Фракція «Слуга народу» призупинила членство підозрюваного у корупції нардепа
Фракція «Слуга народу» призупинила членство підозрюваного у корупції нардепа
Скільки разів Росія намагалася усунути Буданова – відповідь голови ГУР
Скільки разів Росія намагалася усунути Буданова – відповідь голови ГУР
Зеленський закликає Раду ратифікувати сторічну угоду з Великою Британією
Зеленський закликає Раду ратифікувати сторічну угоду з Великою Британією
Уряд провів кадрові зміни: перелік змін
Уряд провів кадрові зміни: перелік змін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2025
8170
Бутусов став командиром
6922
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
2699
Масований удар по Росії: безпілотники вдарили по НПЗ та оборонному підприємству
2576
Команда Усика здивувала кандидатурою його наступного суперника

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua