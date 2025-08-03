Президент звільнив двох посадовців, викритих НАБУ на корупції

Володимир Зеленський звільнив очільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка та ексглаву Луганської ОДА Сергія Гайдая

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка, а також колишнього голову Луганської ОДА Сергія Гайдая. Відповідні розпорядження глави держави №99/2025-рп і №98/2025-рп оприлюднено на сайті Офісу президента, повідомляє «Главком».

Згідно з документом, Юрченка усунено з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

фото: Андрій Юрченко/Facebook

Сергій Гайдай, який після звільнення з Луганської ОДА очолював Мукачівську районну державну адміністрацію в Закарпатській області, також був звільнений. Рішення ухвалено після того, як 2 серпня Кабінет Міністрів подав відповідне подання на ім’я президента.

фото з відкритих джерел

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський назвав «абсолютно аморальними» викриті НАБУ і САП махінації на закупівлях РЕБ та FPV-дронів й наголосив на необхідності повної й справедливої відповідальності. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 2 серпня.

«Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це. Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу – за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки», – сказав президент.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України. За даними слідства, упродовж 2024–2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Як встановили НАБУ і САП, одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. За укладення договору про закупівлю продукції за завідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали неправомірну вигоду у розмірі 30% від суми контракту.