Ексзаступник начальника Тернопільської ОВА, який вів «бухгалтерію подяк», отримав суворий вирок

Обвинувачений програв апеляційний суд і сів у тюрму

Колишнього заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Гайдука засуджено до восьми років і двох місяців позбавлення волі. 11 липня обвинуваченого взято під варту у залі суду, повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала винним екстоппосадовця у вимаганні неправомірної вигоди за попередньою змовою групи осіб, чим повністю підтвердила вирок суду першої інстанції. Також суд конфіскував в обвинуваченого автомобіль Toyota Avensis, 2008 року випуску.

Згідно з вироком, Гайдук жестом руки вказав на зміну відсотку «відкату» у бік збільшення (з 5% до 7%), який мав заплатити бізнесмен із Тернопільщини за виконані роботи на підрядах на замовлення місцевої влади. Цей злочин відбувся 23 лютого 2023 року у службовому кабінеті тодішнього першого заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчука, який також є обвинувачений у корупції.

«Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що саме Ігор Гайдук створив умови сприйняття свідком (власником фірми, яка виконувала тендери – «Главком») висловлювань як таких, що спонукають до дій обов’язкового виконання такого незаконного прохання під загрозою створення несприятливих умов продовження ним підприємницької діяльності та вказав (збільшив) суму неправомірної вигоди по одному з договорів з 5 на 7%. Цією зафіксованою поведінкою обвинуваченого спростовуються і доводи апеляційної скарги в частині, що він дізнався про «відкати» за відповідні договори лише під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування», – зазначено в ухвалі апеляції.

У матеріалах справи підприємець (саме він написав заяву про злочин до НАБУ на топпосадовців влади Тернопільщини) назвав Ігоря Гайдука «бухгалтером, який визначав конкретні суми «відкатів», які ще називали «Бухгалтерія подяк».

Крім того, у характеристиці обвинуваченого вказано, що він наразі пенсіонер і є особою з інвалідністю. Як дізнався «Главком», у 2024 році в Ігоря Гайдука з’явилася I група інвалідності. А у 2023 році він на три місяці мобілізувався до лав ЗСУ, потім звільнився у запас «за сімейними обставинами».

Як повідомляв «Главком», 26 червня 2023 року НАБУ та САП затримали «на гарячому» тодішнього голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука. За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому».

18 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав винуватим ексголову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у проханні та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Феміда призначила колишньому голові облради девʼять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому також заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком до трьох років. Наразі Головко має час, щоб оскаржити вирок.