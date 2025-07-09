Директор департаменту КМДА, який закупив генератори з переплатою у 4,8 млн грн, отримав підозру

Найдорожчі генератори закуплено за ціною у понад 390 тис грн за штуку при тому, що їх вартість могла складати 320 тис грн

Директору одного з Департаментів Київської міської ради (КМДА) повідомлено про підозру у службовій недбалості, внаслідок якої Департамент у січні-квітні 2023 року закупив дизельні генератори, переплативши 4,8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що відповідальні за закупівлю особи, які перебували у підпорядкуванні директора Департаменту, не провели моніторинг цін генераторів при їх оптовій закупівлі. Запити щодо цінових пропозицій були скеровані трьом підприємствам при тому, що згідно відкритих даних, інші постачальники пропонували нижчі ціни.

«Найдорожчі генератори закупили за ціною у понад 390 тис грн за штуку при тому, що їх вартість могла складати 320 тис грн. Оптову партію інших генераторів придбали по майже 90 тис грн за штуку при ціні у 76 тис грн у інших постачальників», – йдеться у повідомленні.

За результатами експертизи, збитки завдані бюджету столиці внаслідок закупівлі генераторів за завищеними цінами, становлять понад 4,8 млн грн.

Прокурори підготували клопотання до суду про відсторонення підозрюваного від посади.

«Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України», – зазначили у Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, столичні поліцейські оголосили про підозру двом екскерівникам Київського електровагоноремонтного заводучерез закупівлю підшипників для «Укрзалізниці» зі збитком у понад пів мільйона гривень. Правоохоронці встановили, що колишній керівник з логістики та постачання Київського електровагоноремонтного заводу уклав договір на постачання підшипників для «Укрзалізниці» із підрядною компанією, для якої забезпечив перемогу у відкритих торгах його спільник – колишній начальник відділу матеріально-технічного постачання.

До слова, акціонерне товариство «Укрпошта» 16 червня оголосило тендер на розробку брендбуку (набору правил та рекомендацій з візуального стилю компанії). Очікувана вартість послуги – 1,25 млн грн. Для «Укрпошти» це вже не перша зміна айдентики. У 2017 році держпідприємство вже проводило ребрендинг за участі агентства Saatchi & Saatchi. Тоді було розроблено логотип у вигляді поштового ріжка-геомітки, який компанія використовує донині.