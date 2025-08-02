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НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа, очільника міської адміністрації, військових

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа, очільника міської адміністрації, військових
Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка
фото: Офіс президента

Підозрювані укладали державні контракти із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що заслухав із цього приводу доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.

НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа, очільника міської адміністрації, військових фото 1

«Вдячний антикорупційним органам за роботу. Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок», – написав Зеленський.

Президент також додав, для нього важливо, що антикорупційні інституції «працюють незалежно, а ухвалений закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією».

НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа, очільника міської адміністрації, військових фото 2

Як додали в НАБУ, суть схеми зводилася до укладення державних контрактів при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами – до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа, очільника міської адміністрації, військових фото 3

«Наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею. 

Зокрема, президент України Володимир Зеленський вже підписав законопроєкт №13533 про незалежність НАБУ і САП.

До слова, на думку Єврокомісії, закон, ухвалений сьогодні Верховною Радою, відновлює основні гарантії незалежності НАБУ та САП, але виклики залишаються.

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Теги: Верховна Рада НАБУ закон незалежність САП Володимир Зеленський президент робота

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