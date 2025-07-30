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Першу справу про фальшиву інвалідність прокурора скеровано до суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Першу справу про фальшиву інвалідність прокурора скеровано до суду
Під час досудового розслідування уманського прокурора було звільнено з адміністративної посади
фото з відкритих джерел

За словами генпрокурора Кравченка, посадовець оформив інвалідність за добу

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт через незаконне отримання статусу інвалідності прокурором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

За словами Кравченка, 31 липня 2020 року заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області отримав висновок лікаря про задовільний стан здоров’я. Однак у ту ж добу, звернувшись до голови Черкаської обласної медико-соціальної експертної комісії №2, отримав повний пакет документів і отримання ІІ групи інвалідності.

Під час досудового розслідування прокурора звільнено з адміністративної посади. «Генеральна інспекція Офісу генпрокурора подала скаргу до кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів про його звільнення з органів прокуратури. Перевірки інших випадків тривають. Відновлення довіри до прокуратури починається з очищення системи. Цей шлях пройде кожен – незалежно від рангу, статусу чи вигаданого «права на поблажки», – каже він.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що ухвалив рішення направити всіх прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Як повідомлялося, лише 12 із 67 хмельницьких прокурорів, які незаконно отримали інвалідність, звільнено

Як повідомляв «Главком», прокурор Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Черкаської області Тарас Горобець отримав підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах, після скасування йому групи інвалідності. За даними слідства, за чотири дні прокурор зробив собі ІІ групу інвалідності безтерміново.

До слова, Руслан Кравченко під час засідання тимчасової слідчої комісії  Верховної Ради з питань корупції в правоохоронних та судових органах розповів про проблеми із зарплатами прокурорів та «фейкові» інвалідності. Він наголосив на дискримінації в оплаті праці порівняно з іншими держорганами, що, за його словами, змушує прокурорів шукати додаткові «перестраховки».

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Теги: Руслан Кравченко прокурор МСЕК корупція в Україні

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