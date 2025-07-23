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Микола Княжицький Народний депутат України

Аналіз ризиків рішення про НАБУ без зайвих емоцій

glavcom.ua
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Спробуємо розібрати ризики рішення про НАБУ без зайвих емоцій. Якщо коротко, то:

  • Ми знаємо як в умовах війни наша країна залежить від допомоги наших союзників
  • Оскільки наші союзники це демократичні держави, то їхні рішення щодо підтримки України мають враховувати суспільні настрої у відповідних країнах,погляди і думки громадян цих країн. Уряди країн-партнерів не можуть це ігнорувати.
  • Росіяни це знають і активно використовують. Тому Україну часто намагаються представити як слабку, корумповану країну, яка не гідна підтримки ресурсами німецьких, британських або американських платників податків.

Буквально: «не фінансуйте Україну, бо там корупціонери вашу допомогу розкрадуть, а зібрані з французів кошти Франція побачить лише на Лазурному узбережжі в майбахах з українськими номерами».

  • У такій ситуації Україна всіма силами та засобами мала б демонструвати, як сильно обманює російська пропаганда, що в Україні є правосуддя, і суди забезпечують справедливість і захист інвестицій. Правоохоронні органи охороняють право. Чиновники добросовісно виконують свою роботу...
  • Натомість, ми в цій ситуації вирішили показати абсолютно протилежне: єдиний, хоч і «вітринний», незалежний антикорупційний орган перетворили у звичайний «райвідділ». Влада публічно виступила проти незалежності НАБУ. Лідер опозиції перебуває під санкціями лише через те, що він опозиціонер. Телеканали вимикаються з ефіру. Іноземні інвестори під тиском і скаржаться, що влада не дає працювати.
  • Як наслідок, без якоїсь очевидної причини, влада створила кризу, в якій на кону опинилася допомога від наших союзників. І коли в російському телеграмі будуть проштовхувати тезу: «ти не повинен воювати за корупціонерів, дивись, що вони зробили з НАБУ», якими аргументами наші відділи стратегічних комунікацій будуть це спростовувати?
  • До НАБУ можна ставитись по-різному. Можна казати про їхню некваліфіковану діяльність, низьку ефективність, зловживання тощо. Зрештою, хтось скаже, що СБУ поводиться з НАБУ рівно так само, як саме НАБУ поводиться зі своїми фігурантами. Фактично, вони отримують удар системи, яку самі ж будували. Але те, що такий крок реально шкодить державі, ще й ставить під ризик підтримку з боку західних демократій- це явна ознака злочинної безвідповідальності.

Вони не просто будують диктатуру – вони будують диктатуру, яка нікому у світі не потрібна.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: НАБУ САП корупція в Україні

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Микола Княжицький

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