Ясько розповіла про психотропні тортури над Саакашвілі (відео)

Ясько заявила, що Саакашвілі не може нормально рухатися, адже у нього маленька палата

Над експрезидентом Грузії Михайлом Саакашвілі проводять психотропні тортури. Таку думку висловила депутатка Верховної Ради України і кохана політика Єлизавета Ясько, повідомляє Телеграм-канал PavlovskyNews.

Вона зазначила, що у Саакашвілі виникли проблеми зі сном, тож йому кілька днів тому прописали препарат для сну. Але незалежні лікарі дізналися, що йому давали психотропний препарат. Як уточняє Ясько, дозу збільшили до неймовірної кількості.

«Саакашвілі жалівся, що не можна спати через тривогу, проблеми зі слухом і зором. Такий препарат прописується тільки серйозним хворим, для простого їх не застосовують. Використання такого препарату – фармакологічна психотропна тортура» – стверджує нардеп.

Також Ясько заявила, що Саакашвілі не може нормально рухатися, адже у нього маленька палата. Тому вона хоче, щоб експрезидент Грузії перевели на лікування в іншу країну.

Як раніше повідомлялося, Ясько відвідала Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі та заявила, що у політика є проблеми зі слухом, зором, а також низький гемоглобін і висипання на нервовому грунті.

До слова, глава МОЗ республіки Грузія Катерина Тікарадзе заявила, що засуджений експрезидент Михайло Саакашвілі отримує необхідну медичну допомогу на батьківщині і не потребує переведення за кордон.

Напередодні мати Саакашвілі попросила повернути сина в Україну. Вона вважає, що перебування її сина у Грузії дуже небезпечне.

Зазначимо, під судом над Саакашвілі у Грузії відбулися зіткнення (відео).

Саакашвілі вперше після затримання привезли в суд у Тбілісі.

Напередодні консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.