Ясько відвідала Саакашвілі та розповіла про стан його здоров'я (відео)

Депутатка спростувала заяви про покращення стану Саакашвілі

Депутатка Верховної Ради України і дівчина експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Єлизавета Ясько відвідала його у військовому госпіталі в Горі та заявила, що у політика є проблеми зі слухом, зором, а також низький гемоглобін і висипання на нервовому грунті.

«Я не розумію, чому кажуть, що стан його здоров'я поліпшується. Я, звичайно, бачу прогрес: у нього є сили виступати в суді. Але ті симптоми, які я сьогодні побачила, я журналістам про це сказала, – у нього дуже сильно впав гемоглобін, є проблеми і з висипаннями, які носять неврологічний характер, із зором, зі слухом навіть. Це дуже небезпечні симптоми, які говорять про те, що продовжує він сильно потребувати дуже сильної реабілітації, яка триває тижнями», – сказала вона у Facebook.

Також Ясько закликала видати політика Україні, «якщо грузинам він не потрібен».

До слова, глава МОЗ республіки Грузія Катерина Тікарадзе заявила, що засуджений експрезидент Михайло Саакашвілі отримує необхідну медичну допомогу на батьківщині і не потребує переведення за кордон

Напередодні мати Саакашвілі попросила повернути сина в Україну. Вона вважає, що знаходження її сина у Грузії дуже небезпечне.

Зазначимо, під судом над Саакашвілі у Грузії відбулися зіткнення (відео).

Саакашвілі вперше після затримання привезли в суд у Тбілісі.

Напередодні консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.

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