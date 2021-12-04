«Мені неспокійно»: мати Саакашвілі знову звернулася до Зеленського

Аласанія наголосила, що її син перебуває не в кращому стані

Мати експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Гіулі Аласанія заявила, що його перебування у рідній країні є небезпечним. Вона закликала повернути політику в Україну. Про це Аласанія заявила в ефірі телеканалу «Україна».

Аласанія наголосила, що її син перебуває не в кращому стані. Вона розповіла, що пішла із зустрічі з ним у пригнічених почуттях, оскільки політик виглядав не дуже добре.

Мати експрезидента зізналася, що їй неспокійно і вона відчуває страх за його долю. Вона знову звернулася з проханням до української влади.

«Я вважаю, що знаходження мого сина в Грузії це дуже небезпечне для нього. І я звертаюся до вас усіх із проханням якось допомогти його повернути назад в Україну. Зрештою, зараз він є громадянином України», — наголосила Аласанія.

Зазначимо, під судом над Саакашвілі у Грузії відбулися зіткнення (відео).

Саакашвілі вперше після затримання привезли в суд у Тбілісі.

Напередодні консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.