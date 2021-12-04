Ексрадник Путіна назвав головну помилку Саакашвілі (відео)

На думку економіста, колишній очільник Грузії міг би принести неспівставно більше користі своєму народові, перебуваючи на волі

Рішення колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі повернутися на батьківщину було помилкою. Таку думку в інтерв’ю Дмитру Гордону висловив російський економіст та громадський діяч, колишній радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

«Проблема полягає у тому, що Михайло Миколайович (Саакашвілі – «Главком») сприймає своїх політичних супротивників, в тому числі і у Грузії, приблизно за тими ж критеріями, за якими ставиться до самого себе. Але це не так. Це інші особи. В них інші критерії та уявлення про те, що можна, а чого не можна. Тому це принципова помилка», – зазначив Ілларіонов.

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Економіст наголосив, що будь який політичний діяч, в тому числі, і Саакашвілі, нічого не може зробити в ув’язненні, та додав, що не знає, чи відпустять експрезидента Грузії на волю.

«Це урок для всіх нас і для всіх людей, хто хоче блага своїм країнам і своїм народам і хто присвячує життя своїм країнам та своїм співгромадянам. Ці люди можуть принести неспівставно більше користі своїм колегам, своїм друзям, своїм співгромадянам перебуваючи на волі. Пребеваючи у в’язниці ти нікому не допомагаєш», – підсумував Андрій Ілларіонов.

Нагадаємо, суд у справі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у Грузії відклали до 23 грудня на тлі сутичок біля будівлі суду в Тбілісі між поліцією та його прихильниками.

Також нагадаємо, що Михайла Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня.

Пізніше колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.

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