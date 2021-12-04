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    Ексрадник Путіна назвав головну помилку Саакашвілі (відео)

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    Колишній президент Грузії перебуває під вартою вже понад два місяці - Ексрадник Путіна назвав головну помилку Саакашвілі (відео)
    Колишній президент Грузії перебуває під вартою вже понад два місяці
    фото: www.interpressnews.ge

    На думку економіста, колишній очільник Грузії міг би принести неспівставно більше користі своєму народові, перебуваючи на волі

    Рішення колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі повернутися на батьківщину було помилкою. Таку думку в інтерв’ю Дмитру Гордону висловив російський економіст та громадський діяч, колишній радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

    «Проблема полягає у тому, що Михайло Миколайович (Саакашвілі – «Главком») сприймає своїх політичних супротивників, в тому числі і у Грузії, приблизно за тими ж критеріями, за якими ставиться до самого себе. Але це не так. Це інші особи. В них інші критерії та уявлення про те, що можна, а чого не можна. Тому це принципова помилка», – зазначив Ілларіонов.

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    Економіст наголосив, що будь який політичний діяч, в тому числі, і Саакашвілі, нічого не може зробити в ув’язненні, та додав, що не знає, чи відпустять експрезидента Грузії на волю.

    «Це урок для всіх нас і для всіх людей, хто хоче блага своїм країнам і своїм народам і хто присвячує життя своїм країнам та своїм співгромадянам. Ці люди можуть принести неспівставно більше користі своїм колегам, своїм друзям, своїм співгромадянам перебуваючи на волі. Пребеваючи у в’язниці ти нікому не допомагаєш», – підсумував Андрій Ілларіонов.

    Нагадаємо, суд у справі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у Грузії відклали до 23 грудня на тлі сутичок біля будівлі суду в Тбілісі між поліцією та його прихильниками.

    Також нагадаємо, що Михайла Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня.

    Пізніше колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в’язниці голодування.

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    Теги: суд Михайло Саакашвілі розслідування голодування в'язниця президент
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    Ексрадник Путіна назвав головну помилку Саакашвілі (відео)