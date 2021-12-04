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    У МОЗ Грузії відповіли на прохання матері Саакашвілі

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    У МОЗ&nbsp; Грузії вважають, що Саакашвілі не потребує переведення за кордон - У МОЗ Грузії відповіли на прохання матері Саакашвілі
    У МОЗ  Грузії вважають, що Саакашвілі не потребує переведення за кордон
    фото з відкритих джерел

    Грузинська сторона не консультувалася з жодною іншою державою для того, щоб перевезти Саакашвілі за кордон

    Глава МОЗ республіки Катерина Тікарадзе заявила, що засуджений експрезидент Михайло Саакашвілі отримує необхідну медичну допомогу на батьківщині і не потребує переведення за кордон. Про це повідомляє телеканал «Руставі-2».

    За словами міністра, грузинська сторона не консультувалася з жодною іншою державою для того, щоб перевезти Саакашвілі за кордон і продовжити там лікування.

    «Я не уявляю, щоб грузинські лікарі не мали достатньої компетенції для забезпечення пацієнта всім необхідним», – сказала Тікарідзе.

    На питання, коли Саакашвілі буде виписано з лікарні, міністр сказала, що рішення має ухвалювати лікар пацієнта.

    Напередодні мати Саакашвілі попросила повернути сина в Україну. Вона вважає, що знаходження її сина у Грузії дуже небезпечне.

    Зазначимо, під судом над Саакашвілі у Грузії відбулися зіткнення (відео).

    Саакашвілі вперше після затримання привезли в суд у Тбілісі.

    Напередодні консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.

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    Теги: суд Михайло Саакашвілі лікар активісти
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    У МОЗ Грузії відповіли на прохання матері Саакашвілі