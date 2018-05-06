Суддя знайшла виправдання, чому відпустила одного з нападників нардепа Найєма

Стали відомі нові подробиці резонансної справи

Слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва Олена Мєлєшак відмовилася арештувати одного з нападників на нардепа Мустафу Найєма, громадянина Росії Саїтова Магомед-Саліх Арбуєвіча через недоведеність правоохоронними органами ризиків, які підозрюваний може вчинити на волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на



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фото: censor.net.ua Суддя Шевченківського районного суду Києва Олена Мєлєшак

Стали відомі нові подробиці резонансної справи

Слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва Олена Мєлєшак відмовилася арештувати одного з нападників на нардепа Мустафу Найєма, громадянина Росії Саїтова Магомед-Саліх Арбуєвіча через недоведеність правоохоронними органами ризиків, які підозрюваний може вчинити на волі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду, яку 5 травня було оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

2 травня суд розглядав клопотання старшого слідчого Шевченківського райвідділу поліції Трохименка про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Саїтова. Правоохоронець також додав, що існують ризики переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, незаконного його впливу на потерпілого у цьому кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Саїтов Магомед-Саліх Арбуєвіч. Фото з відкритих джерел

Прокурор підтримав доводи клопотання і просив арештувати кривдника Найєма, посилаючись на те, що підозра є обґрунтованою, а запобігти ризикам, на які послався слідчий у клопотанні може лише найбільш суворий запобіжний захід.

У судовій залі підозрюваний та його захисник заперечували проти застосування такого заходу як тримання під вартою.

Суддя Мєлєшак, аналізуючи матеріали провадження, дійшла висновків про доведеність обґрунтованої підозри Саїтова Магомед-Саліх Арбуєвіча у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.296 КК України («Хуліганство»). Цей злочин належить до категорії середньої тяжкості, за його вчинення передбачене покарання у виді позбавлення волі до 4 років. Тому органи досудового розслідування мають довести, що перебуваючи на волі, ця особа (Саїтов Магомед-Саліх Арбуєвіч - «Главком»), переховуватиметься від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджатиме кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину, відповідно до п.3 ч.2 ст.183 КПК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, підозрюваному не повідомлялось про підозру у вчиненні іншого злочину, таких даних, що він ухилявся від органів слідства, також не надано.

«Таким чином, звертаючись з даним клопотанням слідчий та прокурор повинні мати в наявності переконливі докази того, що вказана особа переховується від органу досудового розслідування чи суду, або перешкоджає кримінальному провадженню, а також повинен довести суду, що інший більш м'який запобіжний захід не спроможний забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного. Втім, слідчий та прокурор таких доказів слідчому судді не надали, а прокурор в судовому засіданні підтвердив, що іншої підозри Саїтову не оголошувалось, останній був затриманий невдовзі після вчинення кримінального правопорушення», - сказано в ухвалі Шевченківського районного суду.

Мєлєшак резюмувала: «законом заборонено застосовувати такий вид запобіжного заходу як тримання під вартою, до особи, яка раніше не судима та підозрюється у вчинення злочину, за яке передбачене покарання на строк не більше 5 років позбавлення волі. Проте, не зважаючи на встановлені законом обмеження, слідчий за погодженням з прокурором звернулись з даним клопотанням у супереч вимогам, визначених п.3 ч.2 ст.183 КПК України, що є незаконним».

У підсумку до Саїтова застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною цілодобово покидати місце фактичного проживання. На нього також одягнули електронний засіб контролю. Обмеження діятимуть до 30 червня.

Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Тімербілатова – шевченківський суд відправив під нічний домашній арешт.

Такі рішення суддів викликали суспільне обурення і шок у самого потерпілого народного депутата Мустафи Найєма.

Як повідомляв «Главком» , 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата Магомеда-Аміна Саітова. Згодом його затримали у Баку.