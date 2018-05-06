Генпрокуратура готує запит на екстрадицію підозрюваного в побитті Найєма

У ГПУ обіцяють подати запит протягом декількох найближчих днів

Генеральна прокуратура України найближчими днями подасть запит про екстрадицію Магомеда Саїтова, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма. Про це в ефірі програми «112 Україна» повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін. «Ми (ГПУ, - ред.) опікуємося питанням екстрадиції пана Саїтова. Ми



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У ГПУ обіцяють подати запит протягом декількох найближчих днів

Генеральна прокуратура України найближчими днями подасть запит про екстрадицію Магомеда Саїтова, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма. Про це в ефірі програми «112 Україна» повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

«Ми (ГПУ, - ред.) опікуємося питанням екстрадиції пана Саїтова. Ми прибуваємо в дуже тісному контакті з нашими азербайджанськими колегами і нещодавно запевнили їх, що ми маємо намір вимагати його видачі. У зв’язку з чим ми звернулися із запитом про затримання та взяття під варту. Найближчими днями відповідний запит про екстрадицію буде направлений у відповідності до вимог Європейської конвенції про видачу правопорушників», - зазначив Єнін.

Також заступник генпрокурора повідомив, що, як правило, зазначений процес триває декілька місяців.

Як стало відомо, слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва Олена Мєлєшак відмовилася арештувати одного з нападників на нардепа Мустафу Найєма, громадянина Росії Саїтова Магомед-Саліх Арбуєвіча через недоведеність правоохоронними органами ризиків, які підозрюваний може вчинити на волі.

Як повідомляв «Главком» , 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата Магомеда-Аміна Саітова. Згодом його затримали у Баку.