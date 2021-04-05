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    Стрілянина на Одещині: чоловік госпіталізований з пораненням черевної порожнини

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    Дій стрілка кваліфікували за ст.128 (нанесення тяжкого або середньої тяжкості тілесне ушкодження з необережності) КК України. - Стрілянина на Одещині: чоловік госпіталізований з пораненням черевної порожнини

    Дій стрілка кваліфікували за ст.128 (нанесення тяжкого або середньої тяжкості тілесне ушкодження з необережності) КК України.

    фото: volynonline.com

    Зі слів правопорушника, він поранив перехожого з необережності, коли вистрілив зі свого домоволодіння

    На Одещині поліція затримала 62-річного жителя Болграда, який вчора вистрілив з пневматичної гвинтівки на території свого домоволодіння і поранив перехожого.

    У ГУНП в Одеській області повідомили, стрілок каже, що потрапив в потерпілого з необережності.

    32-річний потерпілий госпіталізований з пораненням черевної порожнини з пошкодженням жовчного міхура і печінки. Зі слів правопорушника, він поранив перехожого з необережності, коли вистрілив зі свого домоволодіння.

    Дій стрілка кваліфікували за ст.128 (нанесення тяжкого або середньої тяжкості тілесне ушкодження з необережності) КК України.

    Тим часом, 5 квітня, у Вінниці спецпризначенці штурмували приватний будинок, аби затримати зловмисника, який зачинився зсередини і погрожував підірвати будівлю гранатою. Близько 5:00 до поліції звернулась вінничанка і розповіла, що родич, з яким вона проживає в приватному будинку, погрожує підірвати її разом з будинком. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, а також вибухотехніки, кінологи та спецпризначенці КОРДу.

    Теги: Одещина поліція стрілянина
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