Стрілянина на Одещині: чоловік госпіталізований з пораненням черевної порожнини

Дій стрілка кваліфікували за ст.128 (нанесення тяжкого або середньої тяжкості тілесне ушкодження з необережності) КК України.

Зі слів правопорушника, він поранив перехожого з необережності, коли вистрілив зі свого домоволодіння

На Одещині поліція затримала 62-річного жителя Болграда, який вчора вистрілив з пневматичної гвинтівки на території свого домоволодіння і поранив перехожого.

У ГУНП в Одеській області повідомили, стрілок каже, що потрапив в потерпілого з необережності.

32-річний потерпілий госпіталізований з пораненням черевної порожнини з пошкодженням жовчного міхура і печінки. Зі слів правопорушника, він поранив перехожого з необережності, коли вистрілив зі свого домоволодіння.

Дій стрілка кваліфікували за ст.128 (нанесення тяжкого або середньої тяжкості тілесне ушкодження з необережності) КК України.

Тим часом, 5 квітня, у Вінниці спецпризначенці штурмували приватний будинок, аби затримати зловмисника, який зачинився зсередини і погрожував підірвати будівлю гранатою. Близько 5:00 до поліції звернулась вінничанка і розповіла, що родич, з яким вона проживає в приватному будинку, погрожує підірвати її разом з будинком. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, а також вибухотехніки, кінологи та спецпризначенці КОРДу.