Суд арештував акції п'яти обленерго за причетність до російського злочинного угрупування

Група VS Energy контрольована «злочинною організацією «Лужники»

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy, яку за даними ЗМІ та слідства контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін. Про це пишуть «Схеми».

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Відповідно до рішення суду, ухваленого 11 листопада 2022 року і копія якого є в розпорядженні редакції «Схем», суд арештував загалом 99,9% акцій «Херсонобленерго», 72,9% акцій «Кіровоградобленерго», 95,5% акцій «Житомиробленерго», 93,2% акцій «Рівнеобленерго» та 96,8% акцій «Чернівціобленерго».

Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводять досудове розслідування за кількома звинуваченнями, зокрема – привласнення майна та вчинення «злочинною організацією «Лужники», яке представлене фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб».

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«В ході досудового розслідування встановлено, що на території України, починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлена громадянами Російської Федерації», – заявляв у клопотанні прокурор Роман Тулін.

Зокрема, за даними слідства, її представляють три громадянина РФ: Олександр Бабаков – депутат Держдуми РФ, Євгеній Гінер – президент московського армійського футбольного клубу ЦСКА. Як повідомляли раніше «Схеми», Гінер також є партнером російської держкорпорації «Ростех», яка виробляє та експортує високотехнологічну промислову продукцію цивільного та військового призначення. Керує нею колишній офіцер ФСБ Сергій Чемезов, давній друг і соратник Путіна. Михайло Воєводін, згідно з даними слідства, так званий «злодій в законі» на прізвисько «Міша Лужнецький».

Бабаков, відповідно до матеріалів слідства, «будучи політичним діячем від провладної в Росії партії «Единая Россия», користуючись впливом на вище політичне керівництво України в період 2001-2014 роках, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи з метою набуття активів учасниками протиправної групи». Гінер, в свою чергу, забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи», вважають слідчі. «Воєводін організовував силовий супровід процесів заволодіння активами», – йдеться у документі.

За даними слідства, в період 2017-2022 років підконтрольні VS Energy обленерго «за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 млрд грн на підприємства групи, після чого частина коштів була легалізована шляхом придбання рухомого та нерухомого майна».

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«Встановлено, що організатори протиправної діяльності, а також учасники групи компаній VS Energy та низка інших пов’язаних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності – публічного заперечення здійснення збройної агресії Російською Федерацією проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічних закликів до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території України», – йдеться у матеріалах суду.

Бабаков, Гінер та Воєводін включені у список осіб, до яких застосовані персональні санкції, відповідно до рішень РНБО. Бабаков також перебуває під санкціями ЄС та США. У 2014 році Бабаков голосував за анексію Криму, де група VS Energy контролює енергокомпанію «Севастопольобленерго». А вже 3 жовтня 2022 року він голосував вже за анексію Запорізької та Херсонської областей.

Бабаков, Гінер та Воєводін, за даними ЗМІ, контролюють в Україні велику бізнес-імперію – мережу готелів, банк, промислові підприємства та низку об'єктів критичної інфраструктури – п’ять обленерго, які забезпечують постачання електроенергії в домівки мільйонів українців одразу декількох областей. Зокрема, це «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго».

Ці обленерго об’єднані під вивіскою компанії «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (VS Energy). Фірма записана на громадян країн ЄС. Серед них, зокрема, громадянка Німеччини Марина Ярославська, яку називають цивільною дружиною Євгенія Гінера, та громадянин Латвії Валтс Вігантс, який був довіреною особою Олександра Бабакова. Ці ж троє громадян РФ, наближених до Кремля, контролюють запорізьке підприємство «Дніпроспецсталь» – великий завод, який спеціалізується на виробництві спецсталі, та мережу готелів по всій країні – Premier Hotels & Resorts, серед яких п’ятизіркові «Прем’єр палац» у Києві та «Прем’єр готель» в Одесі.

Готелі та контрольний пакет акцій заводу, відповідно до даних Youcontrol, записані на Наталію Селіванову – цивільну дружину Михайла Воєводіна. Повідомлялось про арешт двох готелів мережі Premier у Львові та Києві, але у червні 2022 року Київський апеляційний суд арешт скасував, заявивши про брак доказів причетності вихідців з Росії до VS Energy.

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Бабаков, Гінер та Воєводін раніше заперечували володіння обленерго та готелями в Україні. Воєводін через свого адвоката повідомив, що є громадянином Словаччини, а з Наталією Селівановою офіційно розлучився ще у 2004 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики. Ексвласника «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва звинувачують у держзраді. Йому загрожує довічне ув'язнення. Також СБУ повідомила подробиці затримання Богуслаєва.