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Постачав авіадвигуни до Росії: СБУ повідомила подробиці затримання Богуслаєва

Надія Карбунар
glavcom.ua
Постачав авіадвигуни до Росії: СБУ повідомила подробиці затримання Богуслаєва
У ході розслідування співробітники СБУ встановили всіх організаторів оборудок
фото: СБУ/Telegram

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів

Співробітники Служби безпеки затримали президента АТ «Мотор Січ» та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства. Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору). Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації «ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для ЗС РФ.

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Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан», КА-52 «Алігатор» та Мі-28Н «Нічний мисливець».

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками.

Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони.

Проте після одержання військової продукції «посередники» переправляли її до Росії. Також ворог використовував іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

У ході розслідування співробітники СБУ встановили всіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, ввечері, 22 жовтня, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики.  Ексвласника «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва звинувачують у держзраді. Йому загрожує довічне ув'язнення.

 

Теги: ворог окупанти розслідування

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